З'їзд суддів знехтував заклики G7 і протиснув членів Ради правосуддя.

Учасники з'їзду суддів України, який розпочався 9 березня, обрали трьох членів Вищої ради правосуддя. Ще двох кандидатів включили для повторного голосування. Раніше країни "Великої сімки" закликали суддів відкласти голосування, допоки в Україні не започаткують прозорих процесів відбору кандидатів.

Про обрання висуванців повідомила пресова служба ВРП.

Зокрема, членами ради обрали: Сергія Болотіна – суддю Хмельницького апеляційного суду (148 голосів), Віталія Саліхова – суддю Київського апеляційного суду (151 голос), Валерія Сухового – суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (147 голосів). Новообрані члени ВРП вже склали присягу.

"Що ж, з'їзд суддів не "підвів". І, попри заклики громадськості та позицію послів G7, обрав-таки членів ВРП, які були заздалегідь погоджені", – прокоментував голова правління правничої фундації DEJURE Михайло Жернаков.

"ВРП, найімовірніше, і далі продовжуватиме виконувати політичні вказівки з "високих кабінетів" і захищати інтереси суддівської корпорації. Систему відбору членів ВРП потрібно докорінно міняти, щоб її вибирали не суддівські мафіозі і політики, а представники громадськості і незалежні міжнародні екперти. Зеленського на 100% влаштовує такий стан речей. Бо замість змінювати цю процедуру він вносить, а його політична сила голосує за законопроєкти, які замість реформи надають корумованій і нереформованій ВРП ще більше повноважень", – зазначив Жернаков.

Протягом 9-11 березня делегати XVIII з’їзду суддів мають вирішити декілька кадрових питань. Зокрема, вибрати чотирьох членів Вищої ради правосуддя, суддю Конституційного Суду й переобрати новий склад Ради суддів України.

У Києві люди вийшли на протест під місце проведення з'їзду суддів.

Міжнародні партнери України, зокрема країни "Групи семи" (G7), закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду, допоки Україна не проведе судової реформи та не встановить прозорих процесів відбору кандидатів.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, відкриваючи з'їзд, закликала суддів не слухати сторонніх порадників. Вона ствердила, що формування органів судового управління і самоврядування є конституційним обов'язком суддів. "Ми не можемо прислухатися до пропозицій порушувати закон", – додала Данішевська.

Голова ВС мріє, "щоб кожен суддя відчував себе вільним і незалежним від будь-якого тиску – з боку влади, громадськості". "Ми можемо сказати, що у нас є і внутрішній тиск. Не шкодують ні часу, ні грошей ті наші внутрішні сили, які намагаються посіяти розбрат між суддями різних регіонів, різних інстанцій", – сказала голова Верховного Суду.