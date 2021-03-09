Голова Верховного Суду: в судовій системі є «п'ята колона». Нарешті це хтось сказав.

 

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська закликала делегатів з'їзду суддів обрати гідних представників судового корпусу до органів судового управління і самоврядування. При тім вона визнала, що в суддівській системі України є "п'ята колона".

 

Про це Данішевська сказала у вівторок на відкритті з'їзду суддів у Києві, передає "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, країни Європейського Союзу та "Групи семи" закликали Україну не квапитися з обранням суддів, допоки не зміниться процедура відбору. Отож з'їзд проходить усупереч рекомендаціям західної спільноти. Місце проведення форуму у вівторок пікетували представники антикорупційних та правозахисних організацій і активісти.

 

 

Данішевська зазначила, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б.

 

"Певна кількість таких людей супроводжують, умовно кажучи, наш з'їзд. Чого хочуть ці люди? Щоб у судових органах були люди з досконалою репутацією, добропорядні, професійні. І ми цього хочемо. Єдина різниця лише в тому, що нас закликають не проводити цей з'їзд",– зазначила голова Верховного Суду.

 

Данішевська відбилася від побажань західних експертів – звернула увагу на те, що формування органів судового управління і самоврядування є конституційним обов'язком суддів. "Ми не можемо прислухатися до пропозицій порушувати закон", – додала вона.

 

"Сподіваюся, що всі ви сьогодні налаштовані на те, щоб обрати найгідніших, і я закликаю вас до цього", – додала Данішевська. 

 

Голова ВС мріє, "щоб кожен суддя відчував себе вільним і незалежним від будь-якого тиску – з боку влади, громадськості". "Ми можемо сказати, що у нас є і внутрішній тиск. Не шкодують ні часу, ні грошей ті наші внутрішні сили, які намагаються посіяти розбрат між суддями різних регіонів, різних інстанцій", – сказала голова Верховного Суду.

 

"Звісно, і в судовій системі є своя "п'ята колона", але я впевнена, що ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас – або силами наших органів, або силами громадськості, але судова система з часом гідно виглядатиме серед інших державних органів й отримає належну повагу", – додала вона.

 

Учасники акції протесту закликали суддів не бавитися з вогнем.

 

"Якщо ви, шановні судді, не зможете самі себе очистити, це, не дай Боже, доведеться робити українцям на вулиці... Якщо Президент, маючи парламентську більшість, приймає закон, який підсилює повноваження ВРП, а не очищає її, то це вирішуватиме вулиця", – заявив під час акції Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

 

"Дуже прошу, майте мудрість не допустити таких рішень", – закликав він.

 

XVIII черговий з'їзд суддів України відбувається в Києві 9-11 березня. На порядку денному з'їзду – обрання судді Конституційного Суду України, членів Вищої ради правосуддя, Ради суддів України.

 

09.03.2021

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