Пуерто-Ріко може незабаром стати 51-м штатом США.

До Конґресу внесено відповідний законопроект.

Конґресмени-демократи в Палаті представників почали закладати основу для присвоєння Пуерто-Ріко статусу штату, внісши законопроект, який описує процедуру прийняття цього карибського острова до складу Сполучених Штатів. Про це повідомило американське видання The Hill.

Законопроект внесли на розгляд сенатор Мартін Гайнріх (Martin Heinrich) і конґресмен Даррен Сото (Darren Soto). Законодавці нагадали, що в листопаді 2020 року більшість пуерторіканців підтримали перетворення території на американський штат. «Наш законопроект стане відповіддю Конґресу мешканцям Пуерто-Ріко і запропонує офіційний шлях до отримання статусу штату», – зазначив Мартін Гайнріх.

Проект закону передбачає голосування мешканців території з питання про перехід в статус штату, а також вибори сенаторів і членів Палати представників від Пуерто-Ріко.

Документ був підтриманий губернатором Пуерто-Ріко Педро П'єрлуїзі (Pedro Pierluisi) і комісаркою-резиденткою Дженніфер Гонсалес-Колон (Jenniffer González-Colon), котрі репрезентують територію в Палаті представників. Вони бідкаються, що федеральний уряд США не ставиться до громадян Пуерто-Ріко так само, як до решти американців. І таку ситуацію можна виправити через присвоєння статусу штату.

Конґресмен Даррен Сото вказав на пресконференції на труднощах, з якими зіткнувся острів, зокрема під час подолання наслідків руйнівного урагану Maria в 2017 році. За його словами, мешканці острова заслуговують такого ж представництва, як і всі американці. «Вони, нарешті, вирішили, що годі терпіти, що їхній територіальний статус і громадянство другого сорту не працюють, і що настав час змін», – заявив Сото журналістам.

Експерти прогнозують, що перетворення Пуерто-Ріко на штат США може забуксувати в Сенаті. У верхній палаті Конґресу для схвалення цієї ініціативи потрібно 60 голосів. А там, нагадаємо, розподіл крісел між республіканцями та жемократам – 50 на 50. Сенатори-республіканці, скоріш за все, опиратимуться схваленню законопроекту, бо це врешті призведе до того, що до Сенату потрапить ще двоє демократів.