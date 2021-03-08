Аварія з п'ятьма загиблими у Польщі: водієві загрожує восьмирічне ув'язнення.

 

Водієві автобуса Познань-Херсон, котрий потрапив у аварію неподалік від місця обслуговування подорожніх Кашице на Підкарпатті, загрожує до восьми років позбавлення волі. Внаслідок аварії померло п'ятеро людей.

 

 

Про це повідомляє "Польське радіо",

 

Водієві висунули обвинувачення у ненавмисній катастрофі, внаслідок якої загинули люди. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

 

Зі слів заступниці окружного прокурора у Перемишлі Беати Стажецької, обвинувачення висунули 48-річному водію Володимиру К., який тоді керував автобусом. Другого з водіїв, який під час ДТП не керував автобусом, 35-річного Степана К., допитали у суботу як свідка.

 

Згідно з попередніми даними, аварія сталася в момент, коли водій мав намір здійснити поворот праворуч, у місце обслуговування пасажирів, але їхав на надто високій швидкості. За мить до ДТП шофер їхав зі швидкістю 96-97 кілометрів на годину, а потім різко, впродовж чотирьох секунд, зменшив швидкість до 45 кілометрів на годину.

 

"Хоча він їхав із дозволеною на автостраді швидкістю, однак вона була не пристосована до здійсненого маневру повороту праворуч", – пояснила прокурор Стажецька. Вона додала, що саме тому йому висунули обвинувачення у ненавмисній катастрофі в наземному русі.

 

Водій під час допиту у лікарні не зміг відповісти на питання, чи визнає свою провину. Він додав, що не пам’ятає інциденту. Відмовився давати пояснення, покликаючись на недобрий емоційний стан, пообіцяв поспілкуватися згодом.

 

Володимирові заборонили виїжджати з Польщі; його взяли під нагляд поліції.

 

У автобусі сполученням Познань-Херсон подорожувало 57 осіб, зокрема двоє водіїв. Унаслідок аварії загинуло п’ятеро осіб, а 25 перебуває у лікарнях, при тім четверо – у важкому стані. 24 пасажири уже виїхали з Польщі.

 

08.03.2021

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