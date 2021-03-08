Папа Франціск завершив свій чотириденний візит до Іраку.

Це перша в історії поїздка глави Католицької церкви в цю мусульманську країну.

Папа Римський Франціск вперше в історії відвідав Ірак. Головна мета його візиту – спробувати домогтися захисту для місцевих християн. За останні два десятиліття число християн в Іраку знизилася з майже півтора мільйона – до 250 тисяч – через громадянську війну і насильства з боку бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».

Глава Ватикану відправився в поїздку незважаючи на спалах зараження на COVID-19 в Іраку і ризики для його безпеки. 84-річний Франціск наполягав, що зберігає вірність своєму пастирському обов'язку.

В Іраку понтифік, зокрема, провів богослужіння за жертв війни та тероризму в Мосулі, який протягом трьох років перебував в руках бойовиків «Ісламської держави». Урочиста меса пройшла на площі, де розташовані постраждалі від рук екстремістів чотири християнські церкви. «Як жорстоко, що саме країна, колиска цивілізації, потрапила в бурю звірств», – зазначив Папа Римський, нагадавши, що гоніння релігійних екстремістів зазнавали не тільки християни різних конфесій, а й єзиди, і мусульмани, котрі не поділяли поглядів радикальних ісламістів.

У суботу, шостого березня, понтифік зустрівся у священному місті Наджафі з духовним лідером шиїтів Іраку аятолою Аль-Сістані, котрий очолює найбільшу релігійну громаду країни. Аятола пообіцяв Франціску продовжити захист християн в країні.

Після перемовин за зачиненими дверима Аль-Сістані опублікував заяву, що християни Іраку повинні жити в мирі та мати такі ж права, як інші іракці. Ватикан заявив, що папа Франціск подякував аятолі та шиїтам за те, що вони «виступили на захист найслабших і найбільш переслідуваних». Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

У неділю, сьомого березня, Франціск відвідав Каракош. Це місто на півночі Іраку, яке свого часу було одним з найбільших центрів християнства в цій країні. Каракош був захоплений ІДІЛ в 2014 році, звільнили його щойно на початку 2017-го. Будинки і церкви тут були зруйновані. Богослужіння понтифік провів в церкві, яку відбудували на пожертви місцевих мешканців і ледве встигли відновити до пастирського візиту.

Свята меса в Ербілі була останнім публічним заходом під час цієї 33-ї Апостольської подорожі Папи Франціска. Глава Католицької церкви зазначав, що протягом цих днів він почув голоси болю та туги, але також – надії та втішення.

«Тепер же наближається хвилина повернення до Риму. Але Ірак завжди залишатиметься зі мною, в моєму серці. Прошу всіх вас, дорогі браття й сестри, спільно в єдності трудитися задля майбутнього миру та процвітання, яке нікого не залишатиме позаду й нікого не дискримінуватиме. Молюся за те, щоби члени різних релігійних спільнот, разом з усіма людьми доброї волі, співпрацювали у зміцнені у братерства й солідарності в служінні добру та мирові», – мовив Святіший Отець.

У понеділок, восьмого березня, Папа Франциск відлетів до Риму. На багдадському летовищі його відпроваджував президент Іраку Бархам Саліх. Були присутні також місцеві католицькі ієрархи. Після приблизно 5-годинного перельоту понтифік приземлиться на римському летовищі Чампіно.