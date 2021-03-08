У Мюнхені вчинили акт вандалізму на могилі Степана Бандери.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник в неділю, 7 березня, повідомив про акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. З його слів, надгріб'я провідника ОУН облили невідомою речовиною. На світлині, поширеній дипломатом, видно кілька каністр.

"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаєм поліцію знайти і покарати винних. Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", – прокоментував Мельник у twitter.

Могилу очільника ОУН на цвинтарі Вальдфрідхоф неодноразово намагались спаплюжити. Про акт вандалізму, зокрема, повідомлялося в 2018 році.