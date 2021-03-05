США запровадили санкції проти Коломойського.

Державний департамент США вніс до санкційного списку Ігоря Коломойського через його дії під час перебування на посаді голови Дніпропетровської обласної адміністрації.

"Сьогодні я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 5 березня.

Блінкен також висловив занепокоєння теперішніми "спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього".



У Держдепі наголосили, що перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди.

Дане рішення ухвалене відповідно до розділу 7031(c) закону про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій та дотичних програм 2020 року, пояснили в установі.

Окрім самого Ігоря Коломойського, санкції поширюються на членів його родини, включаючи дружину Ірину Коломойську, доньку Анжеліку Коломойську та сина Ізраїля Цві Коломойського.

Цей крок робить Ігоря Коломойського та кожного з цих його найближчих родичів неприйнятними для в'їзду до США.



"Це рішення підтверджує прагнення США підтримувати реформи політичного, економічного та судового секторів, які є ключовими для євроатлантичного шляху України. США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед. Державний департамент і надалі використовуватиме подібні повноваження й інструменти, щоб сприяти відповідальності корумпованих суб'єктів у цьому регіоні та в усьому світі", – йдеться в заяві дипломатичного відомства США.

Нагадаємо, що у США Коломойського також звинувачують у порушенні законодавства з відмивання коштів і купівлі нерухомості з використанням коштів, незаконно виведених з українського "Приватбанку".