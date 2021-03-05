Посли G7 заявили про недовіру до теперішніх призначень до КС та Вищої ради правосуддя.

Посли країн "Групи семи" закликали зупинити призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих процесів відбору.

Про це йдеться у заяві послів, опублікованій у Twitter.

Так, посли G7 у п’ятницю зустрілися з головами Верховного суду та Ради суддів і "підкреслили прагнення допомогти України у проведенні судової реформи, яка забезпечить неупереджене, незалежне, професійне, підзвітне та справедливе правосуддя для всіх українців".

"Найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, що отримують призначення в судовій системі", – йдеться у заяві.

"З цією метою посли закликали З'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих і заслуговуючих на довіру процесів відбору", – зазначено в повідомленні.

Раніше Європейський Союз рекомендував відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя на з'їзді суддів до прийняття реформи ВРП.

25 січня посли G7 на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади. Рекомендації були опубліковані у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.