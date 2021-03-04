МЗС Словаччини перепросилося перед Україною через жарт прем'єра про Закарпаття.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок попросив вибачення за невдалий жарт прем'єр-міністра про "обіцянку Закарпаття" в обмін на російську вакцину "Спутнік V".

Про це Корчок написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я попросив у нього вибачення за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", – цитує "Європейська правда".

"Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини", – додав він.

Напередодні під час радіоінтерв’ю прем'єр-міністр Словаччини по-дурному пожартував про Закарпаття. Відповідаючи на запитання журналіста про те, що словацький уряд пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною". "Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини", – відрубав Кулеба у twitter'і.