Клуб Першої ліги вибив "Шахтаря" з Кубка України.

Футбольний клуб Першої ліги "Агробізнес" із Волочиська сенсаційно переміг у 1/4 фіналу Кубка України донецький "Шахтар" – 1:0.

Основний час закінчився ремісом. А в додатковий час футболісти зі Хмельниччини потрафили подужати ґранда – вирішальний гол на київському стадіоні "Динамо" на 96-й хвилині забив Богдан Семенець.

"Шахтар" догравав матч у меншості – на 109-й хвилині червону картку отримав Давід Хочолава. Аграрії могли і подвоїти рахунок.

Гравець "Агробізнесу" Сергій Семенюк ствердив, що "Шахтар" фактично не потурбував його команду.

"Вони створювали лише якісь напівмоменти, гадаю, з гри "Шахтар" нічого не створив. "Агробізнес" навіть був гострішим", – заявив Семенюк.

Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру запевнив, що він поважно сприймав суперника і не легковажив матчем. Так, "Агробізнес" грає у Першій лізі – але йде там лідером.

"Нас здивувало, що ми не змогли пройти. Так, складного суперника, але також сьогодні було дуже складним і поле", – сказав Каштру.

До 1/2 фіналу Кубка України вийшла луганська "Зоря" – після перемоги в Луцьку над рівненським "Вересом" (2:1). А також київське "Динамо", яке на НСК "Олімпійський" обіграло по пенальті ковалівський "Колос" – 4:3, і "Олександрія" – переможець протистояння з "Дніпром-1" (1:1 в основний час; 4:3 по пенальті).

У півфіналі "Агробізнес" зіграє з "Динамо", а "Зоря" – з "Олександрією".