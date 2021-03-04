Клуб Першої ліги вибив "Шахтаря" з Кубка України.

 

Футбольний клуб Першої ліги "Агробізнес" із Волочиська сенсаційно переміг у 1/4 фіналу Кубка України донецький "Шахтар" – 1:0.

 

 

Основний час закінчився ремісом. А в додатковий час футболісти зі Хмельниччини потрафили подужати ґранда – вирішальний гол на київському стадіоні "Динамо" на 96-й хвилині забив Богдан Семенець.

 

"Шахтар" догравав матч у меншості – на 109-й хвилині червону картку отримав Давід Хочолава. Аграрії могли і подвоїти рахунок.

 

Гравець "Агробізнесу" Сергій Семенюк ствердив, що "Шахтар" фактично не потурбував його команду.

 

"Вони створювали лише якісь напівмоменти, гадаю, з гри "Шахтар" нічого не створив. "Агробізнес" навіть був гострішим", – заявив Семенюк.

 

Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру запевнив, що він поважно сприймав суперника і не легковажив матчем. Так, "Агробізнес" грає у Першій лізі – але йде там лідером.

 

"Нас здивувало, що ми не змогли пройти. Так, складного суперника, але також сьогодні було дуже складним і поле", – сказав Каштру.

 

До 1/2 фіналу Кубка України вийшла луганська "Зоря" – після перемоги в Луцьку над рівненським "Вересом" (2:1). А також київське "Динамо", яке на НСК "Олімпійський" обіграло по пенальті ковалівський "Колос" – 4:3, і "Олександрія" – переможець протистояння з "Дніпром-1" (1:1 в основний час; 4:3 по пенальті).

 

У півфіналі "Агробізнес" зіграє з "Динамо", а "Зоря" – з "Олександрією".

 

04.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Походження життя: "проблема курки і яйця"
Для транскрипції генетичної інформації потрібні білки, але синтез білків, зі свого боку, теж залежить від транскрипції. То що було спершу – генетична інформація чи білки?
03.03.21 | | Наука
Лесин ювілей у Львівській філармонії
Надія Труш
Львівська національна філармонія свої присвяти Лесі Українці розпочала напередодні офіційного відзначення дати, уведеної цьогоріч до пам’ятного календаря ЮНЕСКО. Ювілейну програму уклали із низки поетичних вечорів і концертів симфонічної та камерної музики.
03.03.21 | | Штука
Герої хаосу: повернення до Едему
Олексій Паляничка
Бажаючи звільнитися від страждань, ми подорожуємо крізь час і простір у пошуках «неверленду», хоча насправді маємо робити свій вибір самі й так само самі маємо нести за нього відповідальність.
02.03.21 | | Штука
Франківськ – місто для ангелів!
Ростислав Шпук
У місті з'явилася 9-поверхова "хрущовка". І не де-небуть, а на самій вулиці Шевченка. Саме вона, ця пафосна будівля нового часу, і знищить вулицю, на якій зупинявся сам час... 
02.03.21 | | Галичина
Понабирали символів
Юрко ТИМЧУК
Від часів, коли в Дніпрі топили Перуна мало що змінилося. Ми і далі вигадуємо те, в що хочемо вірити, і так само фантазуємо про штуки, від яких Уелс, Лем та Азімов вмерли б ще раз. 
02.03.21 | | Україна
Ще недавно прибульців приймали за факт
Калеб Шарф
Раніше не стояло запитання «чи ми тут одні?». Дебати радше відбувалися довкола того, яке життя в космосі, а не чи воно існує.
01.03.21 | | Наука
Стирання
Анна Домбровська
Меморіальну дошку трьом жінкам, що мешкали на Ринку в Перемишлі, не змогли зняти законним шляхом, тому її знищили. Стираючи з простору українку, стерли разом з нею і польку, і єврейку, а символічно – всю спадщину міста.
01.03.21 | | Галичина
Проблема української латинки
Авенір Коломиєць
В ділянці культурних надбань український правопис є одною з найбільших недосконалостей. Цілий ряд непослідовностей та баласт зайвих особливостей — оце на сьогодні наша правописна система
01.03.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.