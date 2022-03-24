Аграріїв Франківщини просять сіяти більше зернових.

Аграрії Івано-Франківщини активно готуються до проведення весняно-польових робіт. Посівна площа під урожай 2022 року кількісно не буде відрізнятися від торішньої і становитиме 383 тисячі гектарів. Втім сіятимуть більше пшениці, ячменю, вівса і гречки.

«Уся озимина знаходиться у доброму та задовільному стані. В області озимі зернові посіяно на площі 58,5 тисячі гектарів: озима пшениця займає – 47,1, озимий ячмінь – 9,6, жито – 1,8 тисячі гектарів. Також понад 18 тисяч гектарів засіяно озимим ріпаком. Станом на сьогодні сільськогосподарські підприємства завершують перше підживлення цих культур», – повідомив на сесії обласної ради директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Андріїшин.

Як прогнозується, цього року на Прикарпатті сільськогосподарські підприємства ярими культурами засіють 134 тисячі гектарів, а особисті селянські господарства – 110 тисяч. За прогнозами по всіх категоріях господарств буде засіяно пшеницею – 4,5 тис., ячменем – 15,8 тис., кукурудзою на зерно – 69 тис., вівсом – 4 тисячі гектарів. Також сіятимуть гречку ( 0,8 тис. га), зернобобові (5 тис. га), сою (42 тис. га), соняшник (32 тис. га). Картоплею буде засаджено 60 тис. га, а овочами – 10,5 тис. га. В області працюють 77 торгових точок, які реалізують для населення насіння, мінеральні добрива, засоби захисту, інвентар.

В свою чергу, Андріїшин закликав керівників агроформувань та населення області розширити площі посіву ярої пшениці, ярого ячменю, вівса, гречки та овочевих культур.

Держава зі свого боку намагається підтримати сільськогосподарських товаровиробників. Кабінет Міністрів спростив доступ аграріїв до кредитних ресурсів для проведення посівної кампанії. Кредити видають Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Таскомбанк, Укрексімбанк, Кредіагріколь, Кредобанк, ОТПбанк, МТБбанк, Восток, Піреус, Львів, Кредітвест під нуль відсотків річних. Кредит можна отримати до 31 травня.

«Надважливим питанням є забезпечення посівної кампанії паливно-мастильними матеріалами. На сьогодні уряд відмінив акциз, зменшив ставку ПДВ до семи відсотків, провів переговори з європейськими компаніями, і пальне почало надходити з Європи. Уже сформована заявка потреби пального в розрізі агровиробників в кількості 2200 тонн. Для своєчасного проведення комплексу весняно-польових робіт проводиться бронювання за спрощеною процедурою», – повідомив Іван Андріїшин.