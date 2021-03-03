Зеленський закликав Мішеля посилити санкції проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Європейська рада на стратегічному засіданні наприкінці березня надасть потужний сигнал зі засудженням російської гібридної агресії проти України.

Про це Зеленський заявив під час спільної з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем пресконференції у середу, передає "Укрінформ".

Зеленський нагадав, що напередодні він відвідав із Мішелем український Донбас, і колега з Європи зміг на власні очі переконатися, які наслідки для України має агресія Росії.

"Присутність найвищого посадовця ЄС на лінії зіткнення – це важливий потужний сигнал солідарності країн ЄС з Україною... Я сподіваюсь, що за підсумками засідання Європейської ради наприкінці березня буде надано потужний сигнал щодо засудження російської гібридної агресії проти України. Я не вірю у повернення business as usual у відносинах між Європейським Союзом та РФ без відновлення територіальної цілісності нашої держави", – сказав Зеленський.

Президент запросив Шарля Мішеля взяти участь у саміті Кримської платформи влітку і закликав ЄС запровадити санкції проти порушників прав людини в окупованому Криму.

"Я дякую за послідовну політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму. Водночас потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний... Я виступив з ініціативою провести установчий саміт Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня", – анонсував Зеленський.

Керівник держави нагадав, що Європейський Союз нещодавно схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини. "У зв'язку з цим я запропонував запровадити такі ж санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи", – зазначив Президент.

Українська влада також сподівається на зміну Угоди про асоціацію з ЄС.

"Україна залишається цілковито відданою ефективній імплементації Угоди про асоціацію, але також прагне використовувати її гнучкість для того, щоб повніше долучитися до внутрішнього ринку Європейського Союзу", – сказав Зеленський.

"Для мене надзвичайно важливо, що ми з паном Президентом маємо спільне бачення подальших завдань та пріоритетів на шляху інтеграції України до Європейського Союзу. Це добра основа для подальшої роботи та, впевнений, до дуже хороших результатів", – додав Президент.

Сам Шарль Мішель заявив на пресовій конференції, що був вражений перебуванням на вулиці Інститутській на місці розстрілів учасників Революції гідності й на Донбасі.

"Хочу скористатися нагодою, щоб висловити власні емоції з приводу загибелі людей, які боролися за гідність українців й самої України. На меморіалі, який я відвідав, відчув міцний зв'язок між Європейським Союзом і Україною, який оснований на спільних цінностях свободи й демократії", – зауважив президент Європейської ради.

"Вчора ми відвідали Донбас, і я побачив на власні очі руйнівні наслідки семирічної агресії і конфлікту з Росією, як це вплинуло на життя людей. Це дуже трагічна ситуація, що люди продовжують помирати в цій війні на Європейському континенті в 2021 році… ЄС буде продовжувати підтримувати Україну, її суверенітет та територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Повне виконання Мінських угод є дуже серйозним інструментом для того, щоб досягти миру", – наголосив Мішель.

Він ще раз нагадав позицію ЄС про те, що Росія є не посередником, а стороною конфлікту на Донбасі, і Євросоюз буде продовжувати дипломатичні зусилля, щоб відновити суверенітет України. Зокрема, ЄС буде продовжувати закликати Росію використати свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.

"Будь-яка країна повинна сама обирати курс власного розвитку. Україна вільно обрала свій євроатлантичний курс. Україна в рамках Угоди про асоціацію погодилася запроваджувати реформи, і тисячі українських компаній отримують зараз можливість експортувати в ЄС. Ми будемо продовжувати таку співпрацю, разом просувати розвиток цифрової економіки та Зеленого порядку денного", – сказав президент Євроради.

Президент Європейської ради окремо наголосив на необхідності для України продовжувати рішучу боротьбу з корупцією та на готовності ЄС надати допомогу в цих зусиллях. Така боротьба має повернути довіру українців до судової системи та виправдати очікування людей, які боролися за демократичні зміни на Майдані.

Він підкреслив, що Євросоюз продовжуватиме щільно й ефективно співпрацювати з Україною, в тому числі у питаннях, що пов’язані з деокупацією Криму.