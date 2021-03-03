Прокремлівську партію в Німеччині підозрюють у правому екстремізмі.

Місцева контррозвідка може встановити стеження за функціонерами «Альтернативи для Німеччини».

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції ФРН (Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV) підозрює парламентську партію «Альтернатива для Німеччини» (Alternative für Deutschland – AfD) в правому екстремізмі. Про це повідомило в середу, третього березня, видання Der Spiegel з покликом на власні джерела. Відтепер BfV зможе вести таємне стеження за членами цієї політичної сили.

Як стало відомо виданню, підставою для підозр стала 1000-сторінкова доповідь BfV для внутрішнього користування. У ній зібрані докази порушень з боку AfD демократичного ладу, підтверджені висновками правників та експертів з питань правого екстремізму. Доповідь охоплює часовий проміжок від початку 2019 року до сьогодення. Зокрема в ній задокументовані виступи й окремі висловлювання функціонерів AfD.

Як уточнює Der Spiegel, BfV поки що не оголошує публічно про те, що вся AfD відтепер вважається «підозрюваною в правому екстремізмі». Проте керівник відомства Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) вранці в середу повідомив на відеоконференції за участі керівників регіональних підрозділів BfV про те, що відповідне рішення було ухвалене ще 25 лютого.

Контррозвідка ФРН протягом останніх двох років разом зі земельними відомствами вивчала питання про можливість спостереження за партією на федеральному рівні. У центрі уваги, зокрема, стояло питання, який вплив в AfD мають прихильники її ультраправого крила. Раніше під підозри правоохоронних органів офіційно потрапила і молодіжна організація AfD – «Молода альтернатива» (Junge Alternative).

BfV мало намір офіційно висунути підозри проти партії ще в січні, однак AfD подало кілька позовів, зокрема в адміністративний суд у Кьольні, з метою не допустити такого сценарію. На час розгляду відомство зобов'язалося не вести стеження за депутатами партії в Бундестазі, ляндтаґах і Європарламенті. Зараз контррозвідка надала суду в Кьольні документи з оцінкою діяльності партії.

Варто зазначити, що партія «Альтернатива для Німеччини» відома також як прокремліська політична сила. Її керівництво має тісні контакти з російськими політиками. Партія послідовно виступає за скасування антиросійських санкцій та за зближення з Москвою. Існують також переконливі докази фінансування AfD з російських джерел.