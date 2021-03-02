"Росія не посередник, а частина конфлікту": Шарль Мішель відвідав Донбас.

Президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що Європейський Союз зберігатиме санкції проти Росії до повного виконання нею "мінських домовленостей", адже РФ є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Про це Мішель заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським під час відвідин КПВВ "Щастя" на Донбасі, передає "Укрінформ".

Очільник Євроради констатував, що війна на Європейському континенті у 2021 році є реальністю, за яку соромно – люди продовжують гинути у цьому конфлікті і жити у надзвичайно складних обставинах.

"Я хотів приїхати сюди, щоб ще раз наголосити на тому, наскільки неприйнятною є ця ситуація… Повне виконання "мінських домовленостей" є шляхом до миру, і я вітаю ті важливі кроки, яких вжила Україна у цьому відношенні", – наголосив Мішель.

Президент Євроради пересвідчився на лінії розмежування, що Українська держава у співпраці з міжнародними партнерами покращує життя людей, і запевнив, що ЄС готовий продовжувати ці зусилля.

"На жаль, Росія не продемонструвала тих позитивних кроків, які зробила Україна для виконання "мінських угод". Саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", – заявив Мішель.

Він додав: ЄС очікує, що Росія забезпечить повний доступ СММ ОБСЄ до всіх територій України, які наразі не контролюються урядом.

"Пандемія COVID-19 не повинна використовуватися як привід для подальшого відмежування цих територій від України", – зауважив голова Євроради.

Він також закликав Росію повернутися до Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Шарль Мішель запевнив: Європейська Унія незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Я уже радий перебувати в Україні. Моя звістка українцям ось яка: ви можете розраховувати і покладатися на постійну підтримку Європейського Союзу. ЄС підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми вважаємо, що всі мають визнавати міжнародно визнані кордони", – сказав Мішель.

Президент України Володимир Зеленський висловив тривогу через посилення ескалації на Донбасі й закликав Європейський Союз продовжувати тиск на Росію.

“Останніми тижнями відбуваються регулярні провокації з боку незаконних збройних формувань, які ускладнюють ситуацію на сході країни й ускладнюють в принципі шлях до миру. Продовжують гинути наші військові”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що лише за минулі десять днів на Донбасі загинуло двоє українських воїнів.

“Я буду дуже вдячний вам, пане президенте, за подальшу мобілізацію тиску Європейського Союзу і держав – членів ЄС на Росію. Як ніхто інший, Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом. І ми зможемо це зробити тільки разом, відчуваючи підтримку партнерів, наших міжнародних партнерів, і вашу особисту підтримку заради стабільності заради безпеки – безпеки в Україні, безпеки на Європейському континенті”, – закликав Зеленський.