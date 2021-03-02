"Вакцина якісна": Зеленському зробили щеплення від COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусної хвороби. Керівникові держави зробили щеплення вакциною Covishield від Oxford/AstraZeneca у військовому мобільному госпіталі №59 на Луганщині.

Як повідомляє пресова служба Президента, Володимир Зеленський отримав щеплення разом із військовиками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію.

"Щеплення важливе. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", – сказав Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що ця вакцина якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина – це реальний шлях повернення до нормального життя", – додав Президент.

Перед щепленням керівник держави дав письмову згоду на отримання вакцини. Володимиру Зеленському повідомили про можливий побічний ефект – підвищення температури. "Це нормально, таке може бути після кожної вакцини", – погодився Зеленський.