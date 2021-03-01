Експрезидента Франції засудили до трьох років позбавлення волі.

Суд визнав Ніколя Саркозі винним у корупції і зловживанні службовим становищем.

У понеділок, першого березня, кримінальний суд Парижа засудив Ніколя Саркозі до трьох років тюремного ув'язнення (два з яких умовно). Про це повідомило міжнародне французьке радіо RFI. Суді визнали Саркозі винним у корупції і торгівлі впливом у так званій «справі про прослуховування», порушеній 2014 року внаслідок прослуховування телефонних розмов експрезидента з його адвокатом Тьєррі Ерцоґом (Thierry Herzog).

Ніколя Саркозі став другим президентом в історії Франції, який отримав вирок у справі про кримінальний злочин. Першим був Жак Ширак, котрий був визнаний винним і засуджений до двох років умовно у справі про так звані «фіктивні робочі місця» в паризькій мерії. Суд над Саркозі став першим у сучасній історії Франції, коли експрезидент країни постав на процесі особисто (Ширака в ході судових розглядів репрезентували його адвокати).

Призначене покарання Ніколя Саркозі, можливо, відбуватиме вдома з електронним браслетом. Суд ще повинен визначити деталі виконання вироку. А поки що у експрезидента є можливість подати апеляцію. У нього є десять днів, щоб оскаржити рішення суду.

Два інших обвинувачених – Тьєррі Ерцоґ, а також колишній прокурор при Касаційному суді Жильбер Азібер (Gilbert Azibert) – отримали аналогічні вироки. Кримінальний суд визнав, що між колишнім президентом, якому зараз 66 років, Ерцоґом і Азібером був укладений «корупційний пакт». Крім статей про «корупцію» і «торгівлю впливом», суд визнав винними Азібера і Ерцоґа в «розголошенні таємниці слідства».

У грудні 2020 року Національна фінансова прокуратура (Le Parquet national financier PNF) запросила для обвинувачених суворіші вироки: чотири роки тюремного ув'язнення (включно з двома роками умовно) щодо Жильбера Азібера, 4 роки тюремного ув'язнення (2 умовно) і 5 років заборони на професійну діяльність щодо адвоката Тьєррі Ерцоґа і 4 роки в'язниці (2 умовно) для Ніколя Саркозі. Всі троє заявляли на процесі про свою невинуватість.

Звинувачення трьом фігурантам «справи про прослуховування» були висунуті в липні 2014 року. За даними звинувачення, експрезидент міг отримати від прокурора – через посередництво свого адвоката – конфіденційну інформацію: в тому числі, про прослуховування, на яке слідчі поставили його телефони за іншим розслідуванням, зокрема у «лівійській справі» і за так званою «справою Бетанкур».

Окрім того, звинувачення вважає, що експрезидент просив прокурора Азібера «посприяти» у винесенні сприятливого для нього судового рішення. Прокуратура вважає, що Жильбер Азібер в обмін на надані Саркозі «послуги» попросив влаштувати його на високу посаду в князівстві Монако.