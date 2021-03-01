Помер перший міністр закордонних справ України.

На 83-му році життя помер колишній міністр закордонних справ України Анатолій Зленко.

Про це повідомив ексзаступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв.

“З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії – завдяки його школі дипломатії”, – написав Єлісєєв у twitter.

"Він був особливим міністром. справжнім міністром. Він умів оточувати себе людьми видатного розуму і таланту. Він любив знаходити обдарованих людей, помічати їхні сильні якості і заохочувати їх", – згадує Данило Лубківський.

Анатолій Максимович Зленко народився 2 червня 1938 року на Київщині.

Перш ніж стати дипломатом, працював на шахті: у 1959-му закінчив Київський гірничий технікум, працював гірничим майстром шахти “Максимівка-Полога” у Кадіївці на Луганщині.

У 1967 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка і розпочав дипломатичну кар’єру. Анатолій Зленко очолював Міністерство закордонних справ у 1991–1994 роках. І потім – із жовтня 2000 року до вересня 2003-го.