Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в американській історії.

На конференції республіканців експрезидент США знову заявив, що перемогу на виборах 2020 року в нього вкрали.

 

 

Колишній президент США Дональд Трамп у неділю ввечері, 28 лютого, виступив на конференції консервативних кіл США, яка проходила в Орландо (штат Флорида). Це один із найбільших заходів Республіканської партії, на якому нерідко визначають її пріоритети і майбутній курс.

 

Трамп у першому своєму виступі після відходу з посади глави держави говорив близько півтори години й основну частину своєї промови присвятив критиці Байдена, якого описав як «найгіршого президента в американській історії», котрий «поставив Америку на останнє місце». Трамп розкритикував нову адміністрацію за послаблення контролю над міґраційними потоками та припинення курсу на енергонезалежність США. Він звинуватив Байдена в тому, що той фактично використав розроблений попередником план вакцинації і почав розв'язувати нові війни.

 

Також Трамп запевнив, що не має наміру створювати нової політичної сили під себе. «У нас є Республіканська партія – і вона буде єдиною і сильною, як ніколи раніше», – запевнив він.

 

Експрезидент висловив упевненість у тому, що «демократи зазнають нищівної поразки на проміжних виборах і однозначно втратять Білий дім через чотири роки». «Вони вже втратили Білий дім. Хто знає, може, я вирішу перемогти їх втретє», –­ процитував слова Трампа телеканал ABC News. Таким чином він, одного боку, повторив свою тезу про «вкрадену перемогу», а з іншого – прозоро натякнув на те, що візьме участь президентських перегонах 2024 року, хоча відмовився прямо про це заявляти. «Республіканський президент повернеться тріумфально в Білий дім. Цікаво, хто це буде? Дуже цікаво, хто ж?» ­– такими інтригуючими заявами обмежився Трмап.

 

Окремим предметом критики Трампа стала виборча система США. Він зазначив, що наявні в ній проблеми були використані демократами, щоби сфальшувати вибори в листопаді 2020 року. Тому експрезидент виступив за всеосяжну і негайну реформу виборчої системи. «Нам потрібен один виборний день, а не 45 або 30. Голосувати поштою дозволяють лише тим, хто, як встановлено, тяжко хворий, перебуває за межами країни або є військовиком і не може зробити це інакше», – заявив Трмап.

01.03.2021

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