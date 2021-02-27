Елегія для двох арф, лютні та мандоліни

Василь МАХНО

 

перебігли білки по зимовій веранді

пробігають за снігом – стрімкі й безпорадні –

ось поштар в уніформі – місить сніги

нас засипало пухом – папером – словами

для октав у яких ми тепло заховали

для початків елегій – строфи – і снаги

 

от у віршах зимових лижня меланхолій

може сниться комусь цвітіння маґнолій

із уявного світу чи ліній границь

чим живитися білкам на зимній веранді?

Пярт живе – як цвіркун – у рипучій шухляді

із околиць своїх та чужих погранич

 

все одно поруч із віршем – зі снігом при дверях

залишається вислів про дім Гайдеґґерів

про самотність – що звісно – у вусі сюрчить

в небі залишки пір’я обшиті нитками

ми літаємо в снах – або ж літаками

або мислимо снігом що в гніздах лежить

 

залишається музика з Пяртом та лютнем

зі щипкових – дві арфи й барокова лютня

з віршів – зв’яжеться нитка рядка

та похилий дашок – як картузик – сараю

із якого на гілку білка стрибає

і зсувається сніг як промерзла ріка

 

зі щипкових залишиться ще й мандоліна

крихти хліба з лушпиннями мандарини

у жупанах і шубах вертляві білки

все що зможе пристати до звуку й оркестри

мандоліна і лютня – двоюрідні – сестри

арфа ж – схожа на дельту ріки

 

щось залишиться звісно листи і чекання

у завулку засніженім запах пекарні

спорожнілі крамниці – ні цукру ні солі

відкидання снігів під супровід арфи

та лютневі синкопи й зсинюшені барви

ув готовій до кільчення бараболі

 

у щипковому ладі отих інструментів

у річках – поки що – безтілесних і мертвих

що покриті снігами як титлою букви

сподівання що Пярта зіграють щипкові

що минеться зима і забудеться ковид

і кульбабка проб’ється з-за будки.

 

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