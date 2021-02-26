За день на Донбасі отримали поранення десятеро військовиків.

 

Станом на вечір п’ятниці, 26 лютого, внаслідок ворожих обстрілів у районі проведення операції Об’єднаних сил отримали поранення дев’ять українських військовослужбовців.

 

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

 

 

“Станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації не припиняють збройних провокацій в районі проведення операції ОС і десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі – і з забороненого озброєння”, – йдеться у повідомленні.

 

Поряд із Водяним, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

 

“Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, ще двоє військових – бойове травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку”, – повідомляє штаб.

 

На інших ділянках фронту теж велися активні обстріли.

 

У районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120-мм та 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

 

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

 

Поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам’янки здійснив кілька пострілів із автоматичного станкового гранатомета.

 

На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь.

 

До того ж, у районі селища Невельське Ясинуватського району Донецької області внаслідок підриву один український військовий отримав поранення.

 

26.02.2021

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