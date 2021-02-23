Суд ув'язнив Сергія Стерненка на сім років.

Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суддя Віктор Попревич 23 лютого визнав активіста винним за всіма статтями. Його звільнили від відповідальності через збіг терміну давності за обвинуваченням у викраденні людини за попередньою змовою осіб, але присудили ув’язнення за статтями "розбій" та "незаконне зберігання зброї". До оскарження вироку активісту обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко назвав вирок "продиктованим Офісом генерального прокурора". Активісти зустріли рішення суду вигуками "Ганьба".

Після оголошення вироку Сергій заявив: "Якщо щось зі мною станеться під час перебування в СІЗО, це буде особиста відповідальність Президента України Володимира Зеленського. Я переконаний, що те, що сьогодні відбулося, – а зараз мене відправлять до СІЗО, – це продовження тієї політики ув’язнення людей за вказівкою згори".

Серед обґрунтувань свого рішення суддя назвав те, що Стерненко "негативно ставиться" до партії, до якої належав викрадений, – йдеться про партію "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова.

Сергія Стерненка, на той момент – лідера одеського осередку праворадикальної організації "Правий сектор", а також координатора "Правого сектору" в Комінтернівському районі Одещини Руслана Демчука затримали у вересні 2015 року.

Їх звинувачували у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у квітні 2015 року. Згодом обох звільнили під заставу. Стерненку також висунули звинувачення в незаконному зберіганні зброї, яку він, за його словами, добровільно віддав правоохоронцям.

Стерненко заперечував свою причетність до викрадення і наполягав на політичній умотивованості справи. Він також є фігурантом справи про умисне вбивство Івана Кузнецова та нанесення поранень Андрію Ісайкулу – Стерненко стверджує, що діяв в рамках законного самозахисту. Ця справа наразі також слухається в Приморському суді Одеси.

У 2018 році на Стерненка скоїли три напади. Під час останнього він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України.

В замовленні нападів Стерненко звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справи не коментує. Активіст також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали "вбивство Кузнецова", хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка "буде в будь-якому разі".