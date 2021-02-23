У Калуші на «Карпатнафтохімі» стався викид випарів дихлоритану.

У Калуші у понеділок, 22 лютого, уранці на заводі «Карпатнафтохім» стався викид газів без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду, у корпусі 902. Внаслідок події один працівник отримав опіки.

Фото www.facebook.com/Калуський-Формат

Мешканці околиць побачили масштабне задимлення, воно було помітним за кілька кілометрів. Відео з викидами хімічних випарів в атмосферу виклали у спільноті «Калуський Формат» у Facebook.

В управлінні ДСНС в Івано-Франківській області запевнили, що пожежі на підприємстві не сталося та небезпеки для працівників чи населення немає.

«Це не пожежа. Там відбувся спалах випарів дихлоретану. Пожежі не було. До нас надійшло повідомлення. На місце виїхали рятувальники. На місці підтвердили, що відбувся спалах без подальшого горіння. Жодної небезпеки для працівників чи населення немає», – прокоментувала прессекретарка обласного ДСНС Світлана Бабушкіна.

Проте внаслідок події один працівник отримав термічні опіки пальців рук та ніг, та звернувся до лікарні. Його стан – легкий.

Фото www.facebook.com/Калуський-Формат

Коментувати ситуацію на підприємстві відмовилися, порадивши здійснити інформаційний запит.

Зазначимо, 1,2-дихлоретан (хлористий етилен) – безбарвна рідина з солодкуватим запахом, що має формулу ClCH 2 -СН 2 Cl. Вона є сильним наркотичним засобом і має сильну канцерогенну дію. Прийом всередину та вдихання парів викликає отруєння, що характеризується слабкістю, запамороченням, сонливістю, головними болями, солодким смаком в роті, блюванням, почервонінням шкіри. За сильного отруєння можлива втрата свідомості.

Нагадаємо, 15 січня на «Карпатнафтохімі» сталася пожежа внаслідок займання дихлоретану в топці печі під час виведення її з експлуатації. 25 рятувалньиків гасили її упродовж години. Потерпілих не було. У грудні 2020 року ТзОВ «Карпатнафтохім» не допустило екологічну інспекцію до перевірки з приводу витоку забруднюючих речовин у річку Сівка.

ТОВ «Карпатнафтохім» відновило роботу у червні 2017 року після п'ятирічного простою. Підприємство виробляє етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор і суспензійний ПВХ.