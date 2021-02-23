Грузинські силовики затримали голову найбільшої опозиційної партії країни.

Для цього їм довелося взяти штурмом партійний офіс.

 

 

Грузинська поліція у вівторок, 23 лютого, взяла штурмом офіс найбільшої опозиційної партії Грузії «Єдиний національний рух» і затримала її голову Ніку Мелію. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Newsgeorgia. Поліційна операція зі затримання Мелії розпочалася о 7:30 ранку ( за місцевим часом), коли до місця події прибули машини «швидкої допомоги», два автомобілі спецтехніки з драбинами, а також кілька сотень поліціянтів.

 

Мелія був затриманий в одному з кабінетів, де він забарикадувався разом зі своїми прихильниками. Під час штурму поліціянти використовували сльозогінний газ і ґумові кийки. Відтак кільком прихильникам опозиції необхідна медична допомога. Близько 9.00 ранку Мелію вивели з офісу й відвезли у невідомому напрямку на броньованому автомобілі..

 

Ще 17 лютого суд у Тбілісі постановив заарештувати Мелію. Таким чином, суддя задовольнила клопотання Генпрокуратури про зміну запобіжного заходу для підсудного зі застави на арешт. Мелію звинувачують в організації заворушень під стінами грузинського парламенту в Тбілісі в червні 2019 року під час акції проти візиту російського депутата Сергія Гаврилова. Мелія відкидає свою провину. Він і його прихильники стверджують, що акція була стихійною, у неї не було організаторів, а опозиційні політики були присутні як рядові учасники.  Нагадаємо, що тоді внаслідок зіткнень протестувальників з поліцією постраждало понад 200 осіб. Десятки людей були затримані, проте згодом відпущені.

 

18 лютого через згадане рішення суду подав у відставку прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія. Він виступав проти арешту лідера опозиції та застосування сили до представників його партії.

 

У понеділок ввечері, 22 лютого, парламент Грузії затвердив на посаді прем'єра Іраклія Гарібашвілі, котрий досі очолював грузинське військове відомство. Він раніше вже працював прем’єрміністром протягом майже двох років з листопада 2013 року до кінця грудня 2015 року. У протистоянні з опозицією Гарібашвілі належить до табору «яструбів», він вже встиг обізвати Ніку Мелію «кримінальником» і анонсував виконання рішення суду щодо нього.

 

Зрештою новий прем’єр завжди вирізнявся аґресивною риторикою на адресу опонентів. Під час своїх виступів в законодавчому органі він підтвердив, що головним напрямком його політики буде переслідування опонентів. Окрім того, Гарібашвілі вважається одним з вірних кадрів Бідзіни Іванішвілі, колишнього голови правлячої партії «Грузинська мрія», котрого опозиція вважає неформальним і одноосібним правителем Грузії.

23.02.2021

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