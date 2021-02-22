ЄУ узгодила нові санкції проти Росії через засудження Навального.

У списку поки що не буде російських олігархів з близького оточення Володимира Путіна.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейської Унії на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 22 лютого, вирішили запровадити нові санкції проти російських чиновників через ситуацію з Олексієм Навальним. Про це повідомила телекомпанія ARD. Також на зустрічі було вироблено нову формулу побудови відносини з Росією з умовною назвою «Відсіч. Стримування. Співпраця».

Як повідомив на прес-конференції за результатами зустрічі верховний представник Європейської Унії зі зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель, міністри закордонних справ ЄУ ухвалили принципове рішення розширити список санкцій щодо російських діячів. Він висловив сподівання, що робота над новим списком буде закінчена протягом тижня. Про те, хто саме потрапить під санкції, він говорити відмовився, зазначивши, що це звична практика – не розголошувати імена об'єктів санкцій, допоки не ухвалено остаточного рішення.

Аґенція Reuters з покликом на неназваних дипломатів повідомила, що санкції будуть запроваджені передовсім проти представників російської карної системи. Зокрема, проти голови російського Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова, директора Національної гвардії Віктора Золотова та генерального прокурора Росії Ігоря Краснова. Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄУ, заморожування активів і заборону громадянам і фірмам Євроунії укладати угоди з особами, котрі потрапили під санкції.

Отже, в списку поки що не буде російських олігархів з близького оточення російського президента Володимира Путіна, на включенні котрих наполягали соратники Навального.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), коментуючи майбутні санкції на прохання телерадіокомпанії Deutsche Welle, зазначив, що Євроунія не розраховує, що це рішення спонукає Москву змінити політичний курс. «Але є і санкції, які вводять, щоб просто заявити про свою позицію, що ми не готові миритися з певними речами і нічого не робити», – пояснив глава німецької дипломатії.

Рішення міністрів закордонних справ – це попередній етап в процесі запровадження санкцій, остаточно ж їх затверджує саміт ЄУ. Чергова зустріч глав держав і урядів Євроунії пройде 25-26 березня.

Посол Росії при ЄУ Володимир Чижов, коментуючи європейські санкції, заявив, що Москва вживатиме заходів у відповідь.