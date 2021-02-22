Амбасадора Італії в ДР Конго застрелили.

Це трапилося під час нападу невідомих зловмисників на автоколону ООН.

 

 

Міністерство закордонних справ Італії підтвердило смерть свого амбасадора в Демократичній Республіці Конго (ДРК) Луки Аттаназіо (Luca Attanasio) і карабінера, котрий його супроводжував, внаслідок збройного нападу на сході цієї африканської країни. Про це йдеться в поширеній у понеділок, 22 лютого, заяві італійського зовнішньополітичного відомства.

 

«З глибоким сумом підтверджуємо, що в Ґомі загинув амбасадор Італії в ДРК і співробітник підрозділу карабінерів. Дипломат і військовик перебували в одному з автомобілів Місії ООН зі стабілізації в ДРК», – йдеться в повідомленні.

 

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в понеділок прибув до Брюсселя на зустріч керівників МЗС країн-членів Європейської Унії, на якій обговорюють додаткові санкції проти Росії за «справу Навального». Ді Майо поінформував своїх європейських колег про те, що сталося, і достроково покинув брюссельська нараду. Міністр уточнив, що обставини події поки що до кінця не з'ясовані. «Ми не пошкодуємо сил, щоб з'ясувати, як стався цей акт жорстокості», – запевнив шеф італійської дипломатії.

 

Раніше конголезький новинний портал Actualite повідомив, що в районі міста Ґоми в провінції Північне Ківу на сході ДР Конго була вчинена озброєна атака на автомобільну колону. Дві машини потрапили в засідку, влаштовану невідомими. Метою бандитів було захоплення заручників. За інформацією порталу, крім амбасадора Італії, були вбиті водій автомобіля, в якому перебував дипломат, і ще три особи. Є поранені, вони перебувають у важкому стані.

 

На допомогу колоні, яка потрапила в засідку, прийшли підрозділ урядових сил ДР Конго і співробітники служби безпеки розташованого поблизу заповідника Вірунґа. За даними порталу, італійський амбасадор, який отримав важкі поранення, був доставлений в лікарню Місії ООН зі стабілізації в ДРК, де й помер. Він очолював посольство Італії в ДРК з жовтня 2019 року.

22.02.2021

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