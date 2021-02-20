Число захворювань третю добу перевищує кількість одужань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6295 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас, зафіксовано 4539 одужань.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка поширення ковіду. Середнє семиденне

У такий спосіб, в Україні вже третю добу поспіль кількість нових захворювань випереджає число одужань. Такого не було вже понад два місяці.

Минулої доби найбільшу кількість захворювань виявили в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та в Києві (415).

Упродовж доби госпіталізували 2225 пацієнтів.

Померло 73 людини. Загальна кількість летальних випадків перетнула 25-тисячний поріг - 25 045.