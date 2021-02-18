СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ через Дебальцеве та Іловайськ.

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації – начальнику Головного військово-політичного управління збройних сил Російської Федерації, генерал-полковнику Андрію Картаполову.

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці СБУ.

“Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань по захопленню міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів”, – йдеться в прес-релізі спецслужби.

На переконання слідчих СБУ, Картополов діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.

Також встановлено, що у серпні 2014 року Андрій Картаполов забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України; брав участь в організації вбивства українських воїнів біля Іловайська під час їх виходу так званим “зеленим коридором” під надані “гарантії” керівництва РФ, забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.

Картаполову склали підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального коедксу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни); ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).