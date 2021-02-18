Генпрокурор пообіцяла завершити основні "справи Майдану" до кінця року.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці мають намір завершити слідство в основних справах Майдану до кінця року.

Про це Венедіктова сказала під час звіту у парламенті в четвер, передає аґенція "Укрінформ".

"Ми собі ставимо за мету до кінця 2021 року закінчити слідство в основних справах Майдану. Ми рухаємося дуже активно. Це наша гордість. Причому ми йдемо чітко і об'єктивно, не стаємо на бік жодних впливів. Слідчі ДБР і прокурори офісу виконують свою роботу сумлінно і об'єктивно", – сказала Венедіктова.

З її слів, протягом 2020 року до суду передали обвинувальні акти у справах Майдану стосовно 40 осіб, і це втричі більше, ніж у 2019 році.