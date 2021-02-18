Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять воїнів Дебальцевого.

Посли Німеччини та Франції Анка Фельдгузен та Етьєн де Понсен вшанували у четвер пам'ять українських військовослужбовців, загиблих у боях за Дебальцеве у 2015 році.

Про це написала Фельдгузен у Twitter.

"Сьогодні разом із французьким колегою Етьєном де Понсеном і Міністерством оборони вшанувала шосту річницю боїв за Дебальцеве, у яких загинуло багато воїнів Збройних Сил України. Віддали їм разом данину пам'яті. Німеччина та Франція зберігають тверду прихильність підтримці України для завершення війни на сході України", – прокоментувала Фельдгузен.

Міністерство оборони України повідомило: делегації Німеччин та Франції також відвідали Залу пам’яті захисників України та взяли участь у щоденному церемоніалі вшанування українських героїв, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України.