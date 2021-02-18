Через погодні умови мільйони техасців залишилися без електрики.

Через снігові шторми припинило роботу багато летовищ у США.

 

 

Понад 3,2 мільйона (з приблизно 12,5 млн) мешканців американського штату Техас залишилися без електроенергії. Причиною цього став безпрецедентний сніговий шторм, який холодний атмосферний фронт приніс принаймні на половину території США. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

У середу, 17 лютого, в Техасі все ще тривали снігопади і встановилася рекордно низька температура, як для цього південного штату. Хоча в найбільшому місті штату Г'юстоні потепліло до нуля градусів за Цельсієм, в його столиці Остіні стовпчик термометра опустився до п'яти градусів морозу, в Далласі – до мінус восьми. За межами міст температура, як правило, ще нижча.

 

 Екстремальні погодні умови спричинили стрімке зростання споживання електроенергії. Це, своєю чергою, призвело до відмови автономної енергетичної системи штату і виявило серйозні структурні проблеми в системі електропостачання.

 

Як повідомляють техаські телеканали, мешканці штату, котрі залишилися без світла, намагаються зігрітися хоча б в автах. Як мінімум в одному випадку це призвело до отруєння вихлопними газами. Спроби грітися біля камінів і газових плит чи з використанням генераторів нерідко призводять до пожеж. Через замерзання водопровідних труб, багато житлових будинків залишилося ще й без води. Частина магазинів не працюють через відсутність світла, перед рештою шикуються довжелезні черги.

 

Губернатор штату Ґреґ Ебботт (Greg Abbott) оголосив про початок розслідування щодо групи енергетичних компаній Техасу ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), які не зуміли забезпечити енергопостачання. Представники ERCOT заявили, що були змушені знизити навантаження на мережу і вдатися до практики віялових відімкнень, щоб не допустити виходу мережі з ладу після обриву проводів під час бурі.

 

Техаська криза також відновила суперечки, наскільки ефективними в цій ситуації виявилися «зелені» технології. Губернатор Ебботт, котрий є республіканцем заявив, що через морози і хуртовин вітряні і сонячні генератори вийшли з ладу. Його опоненти з числа демократів звинувачують в перебоях зі світлом теплоелектростанції, які знизили виробництво електроенергії після того, як через ожеледицю підвезення палива до них ускладнилося.

 

Хоча станом на вечір 17 лютого буря загалом вщухла, погані погодні умови зберігаються в частині штатів на північному заході США, Середньому Заході і Півдні. У середу в Сполучених Штатах, за даними порталу flightaware.com, було скасовано приблизно 2,3 тисяч внутрішніх і міжнародних рейсів. Особливо складна ситуація зберігається на летовищах Техасу, Міссісіпі і Кентуккі. Авіаперевізники поширюють попередження про можливе скасування рейсів вже і в північно-східних штатах – Пенсільванії, Нью-Йорку і Мені.

18.02.2021

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