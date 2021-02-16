Офіс Президента припускає, що троє загиблих воїнів підірвалися на мінах ЗСУ.

Офіс Президента України припускає, що троє українських військовиків загинули 14 лютого під Новолуганським унаслідок підриву на міні, встановленій самими Збройними Силами України.

Це випливає із повідомлення пресової служби ОП за підсумками зустрічі Президента Володимира Зеленського з керівниками мілітарних інституцій. Верховний головнокомандувач скликав нараду після свого прибуття із Об’єднаних Арабських Еміратів. В розмові взяли участь головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран.

Наразі розслідування вже встановило, що хлопці підірвалися на п’яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Вибух пролунав приблизно о 9:30, коли військовики рухалися вздовж дороги за маршрутом. Близько 9:30 пролунав вибух.

"Розглядаються три ймовірні причини підриву: порушення правил поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань", – перелічили в ОП.

Президент Зеленський сказав, що питань "і досі залишається багато": "Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Чи були там вказівники, які попередили б про міни?".

Верховний головнокомандувач доручив провести заняття з дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами.

"До кінця місяця – перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни – зняти, вказавши це у відповідних документах. Продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові", – наказав Зеленський.

Нагадаємо, 14 лютого внаслідок підриву на вибуховому пристрої під Новолуганським загинули капітан Олександр Войтенко, солдат В’ячеслав Олексієнко та старший солдат Дмитро Мироненко.