НАТО готове до сутички з Росією.

У цьому запевнив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ стверджує, що Північноатлантичний альянс готовий до конфронтації з Росією. Такі його слова пролунали в опублікованому у вівторок, 16 лютого, інтерв'ю іспанській газеті El Mundo. Водночас керівник західного військового блоку зазначив, що НАТО готове й до взаємодії з Росією, але все залежить від позиції Москви.

«Я вірю в необхідність надіслати Росії чіткий сигнал: якщо вони хочуть сутички – ми готові. Якщо вони хочуть співпрацювати, ми будемо раді», – зазначив Столтенберґ. Він запевнив, що НАТО «готове захищати своїх членів».

Генсек Альянсу підтвердив свою тезу про те, що Кремль розуміє лише мову сили. «Діалог з Росією повинен ґрунтуватися на силі, на твердості. Але ми все ж повинні розмовляти з Росією. Між стримуванням і діалогом немає суперечності», – вважає він.

Генсек НАТО уточнив, що Захід повинен продовжити розмовляти з росіянами, навіть якщо перспективи покращення відносини з Москвою виглядають дуже малоймовірними. «Необхідно підтримувати важливі зв'язки і відносини. Адже потрібно продумувати методи контролю над зброєю, щоб уникнути гонки озброєнь», – пояснив Столтенберґ.