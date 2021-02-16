Міністерство юстиції Франції зазнало кібератаки.

Підозрюють гакерів, пов'язаних із російськими спецслужбами.

Міністерство юстиції Франції зазнало серії кібератак. Також гакерське втручання було зафіксоване щодо кількох французьких великих підприємств. Про це повідомило видання Le Monde з покликом на звіт французької Національної аґенції безпеки інформаційних систем (L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information – ANSSI).

За твердженням ANSSI, методи невідомих гакерів нагадують групу Sandworm, яку підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії. Хоча в звіті ANSSI немає прямих звинувачень на адресу Москви.

За даними ANSSI, перші сліди гакерських нападів датуються ще кінцем 2017 року. Вони тривали аж до 2020-го, при цьому зловмисники використовували «дірки» в програмному забезпеченні Centreon для моніторингу комп'ютерних систем і мереж виробництва однойменної французької IT-компанії. Цей софт використовують також авіаконцерн Airbus, авіакомпанія Air France і французький провайдер телекомунікаційних послуг Orange.

Як уточнюється у звіті аґенції, від гакерів «у першу чергу постраждали провайдери інформаційних технологій, особливо гостинг-провайдери».

«Тривалість атаки до її виявлення свідчить про те, що її організували гакери, котрі є надзвичайно розсудливими, досить обізнаними в логіці крадіжок даних та інформації», – прокоментував виданню цей звіт ANSSI фахівець із питань кібербезпеки з консалтингової фірми Wavestone Жером Белуа (Gérôme Billois).