Шуфля всьому голова

У традиційному «триндіти – не мішки носити» перше дієслово (замінене евфемізмом) трансформувалося. І після лютневих снігопадів стосовно деяких вітчизняних діячів пасує говорити «шуфльою махати – не мішки носити». Огляд подій тижня в Україні

Домовленість тижня

За логікою, після катастрофи під назвою «Будапештський меморандум» вживати термін, який у перекладі з латини означає «те, що варто пам’ятати», якось не дуже комільфо. Але забобони не страшні для уряду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), НАК «Нафтогаз України» і представниками місцевої влади у вигляді мерів різноманітних населених пунктів.

Всі ці суб’єкти зібралися і підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам. Автографи висоповажні підписанти ставили після відповідної ініціативи президента, а прем’єр констатував, що це один із кроків щодо розв'язання тарифного питання в Україні, і пообіцяв: «Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні».

Звичайно, наповнює оптимізмом те, що уряд гарантує – фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування, НАК «Нафтогаз України» до 1 вересня 2021 року запровадить довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання, що, на думку Офісу президента, дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021–2022 років.

Проте залишаються риторичні питання. Чого такою богоугодною справою не зайнялися хоча б у грудні і що на паливні українські ініціативи скажуть міжнародні фінансові донори, які вимагають ринкових цін у паливно-енергетичній сфері?

Гроші тижня

До речі, про «донорів» і «Захід нам допоможе». Чергова місія МВФ знову зацікавилася Україною, коли аборигени ще до пуття не перестали святкувати празники – 11 січня.

В кінці січня, коли «український рамадан» закінчився, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв: «З приводу надходження коштів, я вважаю, це більше питання технічне. Звичайно, нам би хотілось їх отримати ще в минулому році, є так, як є. Головне для нас залишається, що ми поступово виконуємо взяті на себе зобов'язання і робимо ті кроки, щоб бути надійним партнером».

Палке переконання головного по грошах в уряді Шмигаля обламалося, коли робота місії завершилася діагнозом від постійного представника МВФ Йоста Люнгмана: «Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть».

У перекладі на людську мову це означає, що грошей від Фонду в близькому майбутньому Україна не отримає – крутіться, як хочете, а про «більше технічні питання» розповідайте в телеефірах, бо там і не таке можна бовкнути.





Міжнародне тижня

Реагувати на гіпертрофований оптимізм своїх підлеглих мусив сам прем’єр Шмигаль. «Від імені уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати», – повідомив керівник уряду. І, напевно, зробив для себе висновок, що лютий – не найкращий для нього місяць.

Напередодні Денис Анатолійович відвідав Брюссель – побував на засіданні Ради асоціації Україна–ЄС, де його фанфарами не зустрічали, а вчили жити. Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав судову реформу, яку так і не реалізує Україна, «матір’ю всіх реформ» і повчав:

«Ви не можете робити вигляд, що маєте верховенство права, права людини або будь-що інше, без незалежної й ефективної судової системи. Це "ядро" демократичної країни – розмежування гілок влади і незалежна судова система. Без цього складно боротися з корупцією».

Поганий гумор і менторські нотки в пана Борреля з’явилися, бо сам він перед зустріччю з українським прем’єром мав спіткання з російським міністром закордонних справ Лавровим, де пан Жозеп ознайомився з курсом політичної камасутри.

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї Шмигаля не повчав, а просто пояснив, що не бачить необхідності у внесенні змін до Угоди про асоціацію з Україною.

«Перегляд означає не лише вивчення нових напрямів, але і вивчення стану виконання угоди. Спершу ми почнемо з оцінювання виконання», – відкрив очі на сувору реальність українському прем’єру єврочиновник.

Наше місце в харчовому ланцюгу сучасної цивілізації вказано в черговий раз. Чекаємо нової місії МВФ і курсу лікнепу від якогось бюрократа з Брюсселя.

Поїздка тижня

Поїздки президента Зеленського на Схід мають кострубаті наслідки. Минулого року Володимир Олександрович відвідав Оман, після чого йому інкримінували витрати державних коштів для споглядання вогнів портового Маскату та буцім зустрічі з російським «комітетчиком» Патрушевим. Тепер Зеленський побував у Об’єднаних Арабських Еміратах і повертається звідти зі ще більш неприємним букетом.

Ні, офіційно нібито все життєрадісно, бо в Офісі президента кажуть, що Україна і ОАЕ підписали меморандуми (і там це підступне слово мало місце бути) та контракти, які стосуються інвестицій у різні сфери економіки, на загальну суму від 3 мільярдів доларів.

Те, що вітчизняний Фонд держмайна домовився з державним інвестиційним фондом ОАЕ Mubadala про можливість залучення Еміратів до програми приватизації державної власності в Україні, то, ймовірно, і добре, але подібні папери з Mubadala підписували ще 18 українських приватних компаній (серед них ДТЕК Ахметова та «Інтерпайп» Пінчука), і тут президента можна запідозрити, що в Абу-Дабі він виконував роль мерчандайзера.

Найбільшим же гріхом, який закидають Зеленському, є те, що в ОАЕ він міг перетнутися в часі і просторі з Тарасом Козаком, бо літак підсанкційного нардепа літав із Мінська до Абу-Дабі саме тоді, коли президент, який ті санкції на члена ОПЗЖ накладав, був на берегах Персидської затоки.

Про те, чи рандеву Зеленського з Козаком (так само, як здибанка Зеленського з Патрушевим) дійсно відбулося, зі стовідсотковою впевненістю говорити важко, а от те, що пікантності візиту додали люди з оточення президента – доконаний факт.

По-перше, не міг не відзначитися шеф МВС Аваков. Арсен Борисович зі скромною гордістю повідомив, що з віцепрем’єр-міністром – міністром внутрішніх справ ОАЕ шейхом Сейфом Бін Заїд Аль Нагаяном підписали угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень. Аваков відзвітував – тепер водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні. Згодом виявилося, що той меморандум був потрібен, як верблюду ласти, бо вітчизняні водійські права в Еміратах визнаються вже і без нього тринадцять років.

По-друге, вкотре відзначився радник голови ОП Тимофій Мілованов. Чомусь саме в ОАЕ йому приспічило залізти у Facebook, де оприлюднити власну реакцію на провал у переговорах з МВФ. На критичний допис щодо фінансової халепи Мілованов відповів: «Там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитися».

Але загалом тур на Схід вдався – було про що поговорити, з чого посміятися і подивитися на кросівки спадкоємного принца Абу-Дабі.