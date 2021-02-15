Йозеф Главка і його чернівецьке диво

15 лютого відзначатимемо 190 років від дня народження Йосефа Главки, автора чернівецького дива – резиденції буковинських митрополитів. Ім’я Главки, можливо, так би і залишилося для українців не відомим. Якби у 1862 році він не приїхав на Буковину оглядати земельні ділянки для будівництва майбутньої резиденції православних митрополитів Буковини і Далмації. У 1882 році резиденція була завершена. Але ні перший митрополит Буковини та Далмації Євген Гакман, який ініціював це будівництво, ні архітектор Йозеф Главка резиденцію у всій красі так і не побачили. Митрополит Гакман не дожив. А Главка, виснажений скандалами навколо процесу будівництва та втратою здоров’я, покинув Чернівці…

Сьогодні резиденція своєю красою вражає туристів, які звідусіль їдуть у Чернівці великою мірою заради однієї цієї будівлі. Йосеф Главка створив справжній архітектурний шедевр на площі у 4 гектари. Фахівці-архітектори зауважують, резиденція на майже 90 відсотків збереглася в автентичному вигляді. До наших днів «не дожили» хіба меблювання та цінні речі.

У грудні 1955 року Постановою Ради міністрів УРСР архітектурний ансамбль Резиденція митрополитів Буковини і Далмації був переданий на баланс Чернівецького державного університету, який розташовується в стінах бідівлі й по цей день.

Трудоголік і мільйонер

Рік тому науковці ЧНУ ім. Ю. Федьковича Тамара Марусик (історик) та Ірина Коротун (архітектор) видали об’ємні книгу «Архітектурне диво Чернівців». Тут зібрано все, що стосується архітектора Йозефа Глаки, його праці і його головному творінню – чернівецької резиденції. Тут вперше подано детальну біографію Главки, вперше читачі можуть побачити світлини його рідних і вперше подано креслення резиденції. І окремий розділ присвячений шляхові резиденції до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«Резиденція – це єдиний архітектурний об’єкт Йозефа Главки, який ввійшов до списку ЮНЕСКО, його єдиний об’єкт, який має виражену авторську індивідуальність архітектора, - розповідає Z професор Ірина Коротун, доктор архітектори, завідувачка кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ЧНУ ім. Ю Федьковича, заслужена архітекторка України. - Інші його об’єкти спроектовані так, що вписуються у середовище і в ньому розчиняються. У Відні Йозеф Главка будував дуже багато, в тому числі житлові будинки. Це була епоха грюндерства в Австро-Угорщині, і в архітектурі це було так: як замовник хотів, так архітектор проектував і будував. Є архітектори, які мають свій авторський почерк, у Главки такого яскравого почерку немає, він підлаштовувався під замовника. Тобто він не належав до архітекторів першого ряду. У Відні він збудував більше 200 об’єктів, які особисто не проєктував. За своїми проєктами збудував тут до 50 об’єктів. Йозеф Главка не міг собі дозволити – ні за своїм положенням, ні статком, ні зв’язками, і був він із провінції - проєктувати кращі об’єкти і висловлювати свій архітектурний смак. А у провінції, яка мала назву Чернівці, він собі це дозволив і дуже успішно. У нашому місті він побудував два об’єкти: резиденцію митрополитів і Вірменську католицьку церкву. Треба відзначити, що резиденція – це грандіозне будівництво, і на ті часи, і на наші. Чотири гектари займає площа забудови резиденції, ще чотири гектари – це садово-паркова зона. Але поміж тим, що Главка, як я вже сказала, не належав до архітекторів першого ряду, він людина, яка сама себе зробила. Батько лише допоміг йому двадцятирічному закінчити технічний університет у Празі. Главка коли вчився у Празі, то революцію, знану як «весна народів» пережив на власні очі. А потім майбутній архітектор завершив Віденську академію мистецтв, отримав імператорську стипендію, на яку зміг мандрувати Європою».

Йосеф Глава народився 15 лютого 1831 року у невеликому містечку Прештице у Чехії. Його батько Антонін – адвокат, обіймав посаду мера цього містечка, а мама Анна виховувала трьох дітей. Ще у школі батьки помітили, що син цікавиться архітектурою.

У 1851 році Йозеф Главка завершив навчання у Празькому політехнічному інституті. Він відчував, що отримана освіта не задовольняє його потреб. І переїхав у Відень, аби вчитися у найстарішому навчальному закладі мистецького профілю у Центральній Європі – Віденській академії мистецтв.

Під час навчання Главка отримав першу у житті професійну нагороду за перемогу в архітектурному конкурсі: третю премію у розмірі ста гульденів за проект споруди Празького національного театру. Здібний студент уміло поєднував теоретичні студії в академії із практикою, працюючи впродовж майже 5 років на будівельному майданчику.

У 1859 році Главка мав надію отримати посаду архітектора Відня. Але йому у цьому було відмовлено. І під враженнями від побаченого під час подорожі Європою, він вирішив зайнятися підприємницьким будівництвом у Відні, хоча на той момент не мав початкового капіталу для розвитку власного бізнесу. Але за щасливим збігом обставин, він одержав від свого наставника і друга архітектора Франца Шебека прибуткову будівельну компанію у Відні. Шебек теж був чехом. І Главк активно взявся за розробку конкурсних проєктів та за спорудження відповідальних об’єктів в історичному центрі Відня.

Першим об’єктом Главки стала Лазаристська кірха Непорочного Зачаття у Відні на Кайзерштрассе. Архітектор швидко завойовує авторитет як у професійному середовищі, так і серед заможних мешканців міста. Відтепер він вже не відчував браку у замовленнях не лише у Відні, а й за межами. У 1961 році Йозеф Главка будує Віденську придворну оперу, і на молодого підприємця сиплються замовлення.

А в цей час православний митрополит Буковини Євген Гакман робить все, аби втілити свою мрію - будівництво єпископської резиденції.

Завдяки рекомендаціям і власній репутації Главка у 1860 році отримав від Міністерства культів Австрії замовлення на виконання проекту Чернівецької єпископської резиденції. Главка приїздить у Чернівці, розроблені проєктні пропозиції затверджує митрополит Гакман, губернатор Буковини, а відтак – і міністр культів у Відні. Митрополит Гакман був вражений талантом Главки.

«Працелюбність і успішність Главки зробила своє, - продовжує Ірина Коротун. – В 33 роки він стає мільйонером. У нього вже була своя компанія, яка приносила немалі прибутки. У 1868 році Главка купив мамі замок у Лужанах, неподалік Праги. Був дуже ощадливий, якщо не сказати, скупий. У Празі Главка спроектував і побудував гуртожиток для студентів - цілий комплекс з пекарнею, столовою і бібліотекою для студентів, де проживали стипендіати його фонду. І ось одного разу Главка прийшов інспектувати студентів, побачив мішок з горохом, а біля нього три горошинки на підлозі. Він підняв і сказав: ще три рази по стільки і буде ложка. Главка, до речі був абсолютно аполітичний. Не любив політиканів. Він казав, робіть свою роботу, будьте працьовитими, і до вас все прийде і до держави. Від студентів вимагав гармонійного розвитку, щоб вони вчили мови і освоювали фехтування. Паралельно з Чернівцями таке ж велике будівництво у Главки було у Празі - найбільший пологовий будинок у Європі, він досі функціонує за призначенням. І на той час, а це друга половина 19 століття, він так спроектував шість корпусів, що на випадок епідемії, вони могли ізолюватися один від одного. Про те, що архітектор був трудоголік говорить і наступний факт. Коли він проектував цей пологовий будинок якраз одружився зі своєю першою дружиною Марією Чермаковою. І під час шлюбної подорожі вони поїхали у Прагу вибирати майданчик для будівництва цього будинку. Чернівецьку резиденцію Главка і проектував, і здійснював авторський нагляд за будівництвом, його фірма будувала. Він, до речі, за це будівництво не отримав грошей, бо за угодою, йому мали виплатити гонорар, коли закінчиться будівництво, але з Главкою так і не розрахувалися. Будівництво резиденції для нього було трагічним. Після смерті митрополита Гакмана, у Главки загострилися стосунки з будівельним комітетом, його почали переслідувати, він забрав всі креслення і поїхав. Було велике розслідування, міністерство культів Австрії розбиралося. Він закрив свою фірму, закрив ліцензію на будівництво. Словом, був скандал і крах кар’єри. І втрата здоров’я. У своєму маєтку у Лужанах він пересувався на інвалідному візку, 10 років не ставав ноги. І лише після поїздок на кращі європейські курорти, до нього повернулася рухливість. Тоді ж від туберкульозу померла його дружина Марія».

Резиденція: гроші і скандали

Початком будівництва резиденції буковинських митрополитів є 1862 рік, коли Йозеф Главка почав проектувати та вибирати ділянку. У процесі будівництва, кажуть фахівці, постійно щось мінялося.

«У проекті резиденції – дуже складні конструкції, - зауважує пані Ірина. – Навіть зараз мало який підрядник міг би повторити таке будівництво. Хоча самі прийоми у будівництві резиденції потім повторювалися в інших об’єктах, бо люди, які працювали на будівництві, вже мали технічні навички. А до того Главка приїхав на порожнє місце. Не було ні цегельних заводів, з його ініціативи вони тут були побудовані, ні школи каменярів. Він привіз більше 30 фахівців по каменю. Щодо технічного персоналу, то всі були приїжджі. А скажемо так, чорноробочі, були місцеві, вони проходили навчання, спершу носили цеглу, спостерігали і так вчилися. У 1882 році завершили будівництво, а в 1888 резиденція була прийнята в експлуатацію, але роботи з оздоблення ще продовжувалися. Який стиль у будівництві резиденції? Точного визначення немає. Главка називав візантійським, в Європі називають романтизмом. Так само щодо твердження про те, дах резиденції прикрашають буковинські візерунки. В соборі Святого Стефана у Відні такий же дах, і що це буковинські візерунки? Такі візерунки у Середньовіччі прикрашали дахи багатьох соборів. Резиденція у своєму автентичному вигляді збереглася приблизно на 90 відсотків, за винятком правого крила палацу, яке свого часу знищила пожежа.. Натомість всі меблі втрачено на 90 відсотків. І якби не було цієї автентичності, першоздатності, то не була би резиденція у списку ЮНЕСКО».

Але повернімося знову до Йосефа Главки і будівництва резиденції. 1862 рік, коли Главка почав працювати над резиденцією, був для нього пам’ятним і насиченим. Він одружився із Марією Чермаковою, в яку був закоханий ще зі студентських років. А його творча діяльність – у самому розквіті. Зводиться величезний пологовий будинок у Празі, будівництво Віденської придворної опери і підготовка будівництва єпископської резиденції у Чернівцях. А паралельно Главка активно працює над виконанням інших проєктів у Відні, його фірма одночасно здійснювала будівництво понад 50 об’єктів, кожен з яких Главка контролював особисто. До речі, за якісне проведення будівельних робіт опери у 1869 році Франц Йосиф нагородив Главку орденом «Залізна корона» та почесним набором атрибутів члена масонської ложі та постійним абонементом у власну ложу у придворній опері.

До роботи у Чернівцях Главка залучив чимало своїх земляків, колег-будівельників. Він запросив на допомогу архітектора Йосифа Грегора. А до живописних оздоблювальних робіт - фірму братів Франца і Карла Йобстів, з якими співпрацював у Відні. У всіх будівлях, з яких складалася резиденція: палац митрополита, теологічна семінарія і будинок для гостей, Главка використав елементи, характерні для архітектури Південної і Північної Європи.

У той же час на запрошення бургомістра Чернівців Якоба фон Петровича (вірменина за походженням), Главка зробив проєкт вірменської церкви Св. Апостолів Петра і Павла. Церкву у завершеному вигляді він теж не побачив…

Треба зауважити, що ще у 1860 році імператор Франц Йосиф I видав розпорядження, у якому йшлося про побудову єпископської резиденції з теологічною семінарією і приміщенням для священиків за кошти Православного фонду. Центральне місце в ансамблі займала єпископська резиденція: помешкання єпископа, конференц-зала кухня, кімнати для гостей. Ліворуч передбачалося будівництво комплексу споруд теологічної семінарії, розрахованої на 50 студентів. Тут планувалися навчальні класи, зала засідань професорів, бібліотека, музей та семінарська церква. З правого боку – будівлі клерикального палацу, призначені для розміщення монахів та гостей.

Матеріали для будівництва постачали переважно з Відня. Це було і дорого, і не завжди якісно. Підприємливість Главки дозволила йому організувати видобуток і використання глини, доломіту, вапняків, пісковику, будівельної деревини, віднайдених у доступних для перевезення місцях Карпат Буковини і прибережних скель Дністра. Якість будівельних матеріалів ретельно контролював будівельний комітет.

Для спорудження конструкцій дахів використовувалася найкраща деревина з Румунії. Камінь для будівництва постачали із сіл неподалік Чернівців. Здебільшого матеріали транспортувалися возами, запряженими волами. Проблеми, викликані браком кваліфікованої робочої сили, були вирішені шляхом запрошення тридцяти досвідчених майстрів-мулярів з Відня. Їх завданням було навчити місцевих робітників різати і обробляти камінь.

У 1865 році будівельний комітет розглянув і підтримав пропозицію Главки щодо покриття усіх дахів резиденції кольоровою черепицею. Тут її не вготовляли, довелося постачати.

А поміж тим не все йшло гладко. Інтриги, суперечки і фінансові непорозуміння – усе це було під час будівництва резиденції. Кошторис витрат на будівництво, затверджений у сумі 721, 3 тис. флоринів, після семи років будівництва становив понад 870 тисяч флоринів. А в цей час над палацом резиденції лише був встановлений дах, оздоблювальні роботи не проведені. Додаткова сума складала ще 600 тис. флоринів. За роки будівництва Главк також не отримав обіцяного гонорару, архітектору повинні були заплатити 21 тис. флоринів. Проблеми з недофінансуванням і необхідністю прискорення робіт, дуже позначилися на здоров’ї Главки. Він частково втратив зір, йому відняло ноги - пересувався на інвалідному візку. Ситуацію ускладнила і смерть митрополита Євгена Гакмана. Новим єпископом був призначений Теофіл Бенделла, і саме на нього впав увесь тягар вирішення суперечок, що виникали навколо будівництва резиденції.

Конфлікт дійшов до того, що Главка наказав інженерові Рейнеке якнайшвидше покинути Чернівці і вивезти у Відень всю наявну документацію по будівництву. З метою залагодження конфлікту між будівельним комітетом і архітектором міністр культів Австрії навіть прийняв рішення щодо відсторонення Главки від виконання робіт, і призначається новий архітектор - Ф. Ксежарський.

Розписи іконостасів у Домовій і Семінарській церква були завершені у 1880 році. Меблювання салонів, вітальні і спальні митрополита було здійснено за кошти Православного фонду у 1879-1880 роках. Синодальна зала освітлювалася декоративними латунними світильниками і нафтовими лампами, виготовленим у Відні.

Офіційною датою завершення будівництва резиденції прийнято вважати 1882 рік. Сталося так, що будівництво тривало не 8 років, як прагнув митрополит Євген Гакман, не 10 як планували відповідні офіційні урядові установи, а цілі 18 років(1864-1882). За час будівництва змінилося чотири митрополити та стільки ж керівників будівництва.

Під безпосереднім наглядом автора проєкту Йозефа Главки були виконані найбільш відповідальні роботи: закладка фундаментів і виведення об’ємів споруд Митрополичого палацу, Семінарського корпусу та будинку для гостей. Остаточна вартість будівництва, замість передбаченої первісними розрахунками суми 700 тис. флоринів склала 1, 75 млн флоринів. Не побачили цю будівлю у всій її красі дві найважливіші в цьому прєкті людини: перший митрополит Буковини та Далмації Євген Гакман та архітектор Йозеф Главка.

Спадщина для народу і університет у резиденції

Главці було 39 років, коли після напруженої праці у Відні, Празі і Чернівцях, він практично перестав ходити. Він не хотів пересуватися на інвалідному візку, тому практично відійшов від професійної діяльності, закрив свою будівельну компанію у Відні і переїхав у маєток під Прагою. Коли став на ноги, відновив свою компанію. А коли невдовзі померла дружина Марія, з якою вони прожили разом 20 років, Главка активно зайнявся меценатською діяльністю. Розміри його пожертв на різноманітні благодійні акції сягали астрономічної суми – 6, 5 млн. флоринів.

Замок Главки під Прагою відвідували відомий чеський письменник Юліус Зеєр, відомий композитор Антонін Дворжак а також співачка та піаністка Зденка Хавелькова. У 1886 році 55-річний Главка вдруге одружився - із Зденкою, з якою разом прожили 16 років. Але ні у першому, ні у другому шлюбах, дітей у Главки не було.

У 1904 році Йосеф Главка вирішив об’єднати раніше створені фонди допомоги у єдиний, який отримав назву «Фундація Йосефа, Марії та Зденки Главки». Спадщина, передана Главкою для розвитку чеського народу є досить вагомою: будинки у Відні та Празі, маєтки із замком у Лужанах і найближчих селах, цінні папери та грошові заощадження на рахунках. У перерахунку на сучасний курс валют йдеться про понад 850 млн. доларів.

Главка помер 11 березня 1908 року, йому було 77 років. Його поховали з великими почестями в Лужанах.

Прощання з архітектором Йозефом Главкою у Прештице

А подальша доля резиденції – архітектурного дива Чернівців, створеного Главкою, була не простою і різною…

Коли Північна Буковина була приєднана до УРСР у складі СРСР, єпархіальній адміністрації довелося у стислі терміни покинути Чернівці та виїхати до Сучави. Усі цінності, що знаходилися у митрополичих палатах, залишилися на місці. А нова влада – Чернівецький обком КП(б)У видав указ про охорону резиденції, і охоронець став тут адміністратором. За свідченням очевидців, частину посуду митрополита – порцелянове начиння, столове срібло тощо, можна було зустріти у продажу на ринках міста.

Згдом партійне керівництво прийняло рішення використовувати митрополичі палати як краєзнавчий музей.

Під час окупації Буковини румунськими військами у роки Другої Світової війни (липень 1941 – березень 1944) резиденція відновила свій статус як релігійний центр митрополії Буковини і Хотина. До Чернівців повернувся митрополит Тит. Серед перших його розпоряджень було проведення ремонту митрополичого палацу, відновлення теологічного факультету, школи церковних співів, інтернату для студентів-теологів і семінарської церкви.

Наступний прихід радянської влади у березні 1944 р митрополит Тит зустрів добре підготовленим. Цього разу він вивіз з резиденції все, що мало цінність: унікальні книги, картини, килими, меблі, вироби прикладного мистецтва, проекти резиденції, розроблені Главкою. Усе, що не встиг вивезти зокрема, книги, меблі і документи просто підпалили.

Велика пожежа в резиденції знищила конструкції горищного перекриття і даху, дерев’яну стелю над Мармуровою, Блакитною і Трапезною залами… Крім того, вогонь пошкодив підлогу, доломітові колони і фресковий розпис стін, оздоблення інтер’єрів Блакитної та Рожевої зал, залишки бібліотеки і митрополичого архіву, начиння домової церкви Святого Іоанна Сучавського... Пожежа тривала майже 6 годин і була ліквідована лише за допомогою місцевого населення.

У лютому 1945-го резиденція була прийнята на облік і під охорону держави як пам’ятка архітектури місцевого значення. У грудні 1955 р. згідно з Постановою Ради міністрів УРСР архітектурний ансамбль Резиденція митрополитів Буковини і Далмації передали на баланс Чернівецького державного університету. У резиденції продовжували проводити ремонтно-реставраційні роботи.

Майже два роки фахівці «Облпроекту» під керівництвом архітектора Михайла Шевченка за відсутності автентичних креслень і фотографій, вивчаючи руїни і рештки розписів, розробили робочий проект реставрації центрального корпусу університету. Більшість змін при плануванні і внутрішньому благоустрої приміщень здійснювали з урахуванням їх максимального пристосування до потреб навчального процесу. А реставрувати дах змогли аж у 2006 році.

У 1963 році у семінарській церкві був розташований обчислювальний центр університету зі встановленням однієї з перших радянських обчислювальних машин (ЕОМ) «Мінськ-4» - один з прототипів сучасного комп’ютере.

У 2011 році будівля чернівецької резиденції митрополитів ввійшла до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Використано фото та матеріали із книги Т. Марусик та І. Коротун «Архітектурне диво Чернівців».

Фото також надані Іриною Коротун.