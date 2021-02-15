Каталонські сецесійники зміцнили свої позиції у парламенті провінції.

Такими є результати позачергових виборів.

 

 

Партії, які виступають за незалежність іспанської автономної провінції Каталонія, отримають більшість крісел у парламенті реґіону. Як повідомило видання El Pais, це стало зрозумілим після обробки 99,79 відсотків протоколів за підсумками позачергових виборів, які відбулися у неділю, 15 лютого. Електоральна фреквенція була доволі низькою як для Каталонії – лише 53%. Це було спричинено карантинними заходами через пандемію коронавіруса.

 

Передовсім йдеться про три сецесійні партії: Республіканська лівиця Каталонії (Esquerra Republicana de Catalunya – ERC), яка здобула 33 крісла в 135-місному парламенті, «Разом за Каталонію» (Junts per Catalunya) – 32 крісла і «Кандидати за народну єдність» (Candidatura d'Unitat популярні – CUP ) – дев'ять крісел. Головою Республіканської лівиці є Оріол Жункерас (Oriol Junqueras) – колишній заступник голови уряду реґіону, засуджений до 13 років позбавлення волі за організацію незаконного плебісциту 2017 року про незалежність краю. Неформальним лідером «Разом за Каталонію» є колишній голова женералітету провінції Карлес Пучдемон (Carles Puigdemont), котрий втік від іспанського правосуддя після референдуму про незалежність й нині переховується в Бельгії.

 

 

Соціалістична партія Каталонії – головна політична сила, яка підтримує єдність королівства, –здобула 33 місця в парламенті. Ультраправа партія «Голос» (Vox) вперше потрапила до реґіонального парламенту й здобула 11 мандатів. Ліва коаліція «Разом ми зможемо» (En Comú Podem) задовольниться вісьмома кріслами, центристська партія «Громадяни» (Ciudadanos) – шістьма, консервативна Народна партія Каталонії (Partit Popular de Catalunya) – трьома.

 

Таким чином сецесійні політичні сили в реґіональному парламенті здобувають разом 74 мандати. А для більшості вистачило б і 68-ми. Утім, як зазначають експерти, не факт, що їм таки вдасться сформувати коаліцію та уряд. Адже між прихильниками Жункераса і Пучдемона триває давнє суперництво. І не факт, що вдасться його подолати. Якщо подолати розбіжності і сформувати уряд не вдасться, то Каталонію через три місяці чекають нові вибори.

15.02.2021

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