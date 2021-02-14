Сенат США вдруге провалив імпічмент Дональда Трампа.

Звинувачення підтримало лише семеро республіканців, а для позитивного рішення потрібна була підтримка 17-ти.

Голосування Сенату США з питання оголошення імпічменту колишньому президентові країни Дональдові Трампу в суботу, 13 лютого, завершилося виправдальним вироком. Про це повідомило радіо Voice of America.

За позбавлення Трампа президентських повноважень проголосували 57 зі 100 членів верхньої палати американського парламенту, включно зі сімома республіканцями. Однак для визнання імпічменту таким, що відбувся необхідно було досягти більшості в дві третини голосів. Тобто позитивно мали проголосувати щонайменше 67 конгресменів, а для цього демократам треба було перетягти на свій бік аж 17-х представників Республіканської партії.

Процедура імпічменту проти Дональда Трампа була запущена Палатою представників Конґресу ще тоді, коли Трамп обіймав посаду президента США. Однак Сенат через брак часу був змушеним розглянути це питання вже після вступу на посаду нового глави держави демократа Джо Байдена, який переміг на виборах.

Противники Трампа в Конгресі, більшість з яких представляють демократів, висунули проти експрезидента звинувачення в підбурюванні до заколоту. Приводом для цього стала промова Трампа, з якою він звернувся до своїх прихильників під час мітингу в Вашінґтоні шостого січня, в день затвердження Конґресом офіційних результатів президентських виборів. Заяви Трампа про те, що результати виборів були «вкрадені», заклики «йти на Конґрес», підігріли пристрасті серед його прихильників. Наслідком цього стало те, що натовп увірвався до Капітолію, перешкоджаючи засіданню парламентарів. Під час штурму загинули п'ятеро людей, в тому числі один поліціянт.

Процес імпічменту в Сенаті тривав п'ять днів і завершився в суботу. Скорочення процедури було викликано тим, що сторони обвинувачення і захисту домовилися про скасування виклику свідків. Оскільки інакше процес міг затягтися на кілька тижнів, що посилило б розбіжності в суспільстві і завадило б адміністрації Джо Байдена реалізовувати першочергові завдання зі затвердження кабінету і відновлення економіки.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер взяв слово відразу після оголошення результатів голосування, щоб затаврувати колег-республіканців. «Шостого січня залишиться в історії Сполучених Штатів як день ганьби. А відмова засудити Дональда Трампа стане ганебним голосуванням в історії Сенату США», – підкреслив сенатор від штату Нью-Йорк. Пізніше президент Джо Байден оприлюднив заяву, в якій наголосив, що хоча остаточне голосування і не призвело до засудження Трампа, «суть звинувачень не підлягає сумніву».