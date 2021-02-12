Кравчук заявив на Радбезі ООН, що бойовики допустили витік радіації у підземні води.

 

Голова української делеґації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив під час засідання Ради безпеки ООН: окупаційна влада на Донбасі не відкачує воду з радіоактивної порожнини на території шахти "Юнком" і радіація потрапила у воду.

 

Про це повідомляє пресова служба української делеґації в ТКГ.

 

 

"Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи. І не тільки через забруднення повітря і ґрунту вибухами боєприпасів і мін, а й внаслідок радіоактивних викидів. Нагадаю, що в 1979 році на території шахти "Юнком", котра розташована на тимчасово окупованому Донбасі, радянський уряд вчинив ядерний вибух. Після вибуху в шахті утворилася радіоактивна порожнина, з якої постійно треба відкачували воду, щоб радіація не потрапляла на поверхню і в ґрунтові води", – повідомив Кравчук.

 

"Майже три роки тому окупаційна адміністрація припинила відкачування підземних вод, і радіація вже проникає в горизонти питної води", – застеріг політик.

 

Голова делеґації наголосив, що через російську агресію МАГАТЕ із 2014 року не має змоги перевіряти локації на окупованих територіях, де використовують ядерний матеріал. Україна, незважаючи на всі зусилля, досі не отримала відповіді російської сторони на запит.

 

Видання "Українська правда" нагадує: 2018 року стало відомо, що бойовики наказали відімкнути обладнання в радіоактивній шахті "Юнком" в поселенні Бунге.

 

У відповідь Сполучені Штати Америки закликали Росію і контрольованих нею бойовиків діяти відповідально.

 

Тодішній міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що затоплення бойовиками шахти "Юнком" становить серйозну загрозу для екологічної безпеки – загрожує отруєнням питної води не тільки для України, а й сусідніх країн.

 

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що низці непідконтрольних уряду районів на сході України загрожує екологічна катастрофа.

 

12.02.2021

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