Тихановська попросила Україну про підтримку Білорусі.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала Україну підтримати Білорусь в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках.

Із такою заявою вона виступила перед депутатами міжфракційної групи "За демократичну Білорусь" Верховної Ради, передає "Укрінформ".

На онлайн-зустрічі з боку України були присутні депутати Сергій Кальченко, голова комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева (усі – "Слуга народу"), Олександра Устинова, Соломія Бобровська і Юлія Клименко ("Голос"), Лариса Білозір ("За майбутнє"), Олексій Гончаренко, Софія Федина та Максим Саврасов ("Європейська солідарність"), Оксана Савчук ("Свобода").

"Ми просимо вас підтримати незалежну демократичну Білорусь, закликаємо Україну підтримати нас в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках. І сподіваємося, що незабаром ми зможемо зустрітися з керівництвом України та обговорити сусідське майбутнє наших країн", – йдеться у зверненні Тихановської.

Вона подякувала українцям за солідарність, допомогу білоруському народу, невизнання Олександра Лукашенка та офіційно оголошених результатів виборів. Тихановська закликала підтримати політичних в'язнів у Білорусі, яких вже 246: взяти шефство над ними, зв'язатися з їх родинами, написати листи.

"Також я хотіла б наголосити, що ми підтримуємо незалежність і територіальну цілісність України. Крим згідно з законом є частиною України, однак уже кілька років де-факто контролюється Росією. Багато в чому в останні пів року білоруси живуть у схожому стані, і тепер нам стало простіше зрозуміти проблеми українців. Насправді колишній президент програв на виборах, проте де-факто його режим досі незаконно утримує владу", – заявила Тихановська.

Українські політики висловили підтримку білорусам у боротьбі за свободу і демократію і сказали, що чекають зустрічі зі Світланою Тихановською у Києві.