США мають намір переглянути свою стратегію щодо Китаю.

Про це заявив Джо Байден під час першого візиту до Пентаґону.

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив в середу, десятого лютого, про формування спеціальної робочої групи в складі Міністерства оборони, яка повинна негайно приступити до перегляду американської військової стратегії щодо загроз з боку Пекіна. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

Глава Білого дому дав робочій групі чотири місяці на те, щоб оцінити актуальну ситуацію. «Щоб ми могли накреслити шлях вперед у питаннях, пов'язаних з Китаєм», – заявив Байден, звертаючись до журналістів під час свого першого президентського візиту до Пентаґону, в якому його супроводжував новий міністр оборони Ллойд Остін (Lloyd Austin).

 

Виступаючи в Пентаґоні, Байден сказав, що згаданий звіт, який буде створений робочою групою, матиме вирішальне значення у виробленні американської стратегії протистояння китайській загрозі. «Нам необхідно протистояти зростаючим загрозам, які створює Китай, щоб зберегти мир і захистити наші інтереси в Індо-Тихоокеанському реґіоні і в усьому світі», – додав президент.

 

Робоча група повинна буде підготувати свої оцінки і рекомендації з вироблення військової стратегії щодо Китаю, технологічних питань, організаційної структури і стратегії застосування збройних сил. Також вона повинна зробити висновки щодо евентуальних альянсів і двосторонніх оборонних договорів з Пекіном.

 

Президент Байден підкреслив, що цю роботу мають підтримати обидві партії і весь Конґрес, а також союзники і партнери США. «Таким чином ми вирішимо китайську проблему і забезпечимо перемогу американського народу в майбутній конкуренції», – запевнив Байден.

 

Того ж дня Байден вперше в ролі президента провів телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпінем. «Джо Байден підтвердив свої пріоритети захисту американського народу, безпеки, процвітання, здоров'я та способу життя, а також збереження вільного та відкритого Індо-Тихого океану. Президент США підкреслив свої основні занепокоєння примусовою та несправедливою економічною практикою Пекіна, репресіями в Гонконгу, порушеннями прав людини в Сіньцзяні та дедалі агресивнішими діями в реґіоні, в тому числі щодо Тайваню», – йдеться у повідомленні Білого дому.

11.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Шахрайство по-провінційному
Мар'ян ХОМЯК
Як ошусти дурили нарід в Мостиському повіті: сюжети останньої чверті позаминулого – першої третини минулого століть
09.02.21 | | Минуле
Вибрики ретроградного Меркурія
Юрко ТИМЧУК
Котермак, і він же Юрій Дрогобич, міг би зараз все пояснити депресивною Венерою, шизоїдним Марсом чи обсесивно-компульсивним Сатурном. Проте Котермака нема – і доводиться лаштувати астрологію, як вже вийде
09.02.21 | | Україна
Контакт з прибульцями вже відбувся – і це не жарт
Аві Леб
У розмові з Scientific American професор Аві Леб пояснює свою шокуючу гіпотезу і розповідає про кризу в науці.
08.02.21 | | Наука
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21 | | Штука
Шимпанзе, що подружилися, спільно йдуть у бій
Сильні соціальні зв’язки підвищують готовність приматів долучитися до інших у боротьбі.
06.02.21 | | Наука
Пульсуючий імпульс
Василь МАХНО
Поезію неможливо розтлумачити, описати чи переказати, бо тоді, як тільки ми намагаємося це вчинити – вона зникає, як імпульс світла, надісланий нам із безмежного космосу
06.02.21 | | Дискурси
М'янманський путч
Максим МУЛЯР
Першого лютого в М'янмі було вчинено путч. Ймовірно, що м'янманські події стали наслідком протистояння між Вашінґтоном і Пекіном.
05.02.21 | | У світі
Сергієві на розлуку
Юрій Андрухович
Як же так, Сергію? Чому? Тебе поховали вчора на Байковому, а я й досі не знаю причини, окрім тієї, що всі ми смертні. Досить поважної, зрештою...
05.02.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.