США мають намір переглянути свою стратегію щодо Китаю.

Про це заявив Джо Байден під час першого візиту до Пентаґону.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив в середу, десятого лютого, про формування спеціальної робочої групи в складі Міністерства оборони, яка повинна негайно приступити до перегляду американської військової стратегії щодо загроз з боку Пекіна. Про це повідомило радіо Voice of America.

Глава Білого дому дав робочій групі чотири місяці на те, щоб оцінити актуальну ситуацію. «Щоб ми могли накреслити шлях вперед у питаннях, пов'язаних з Китаєм», – заявив Байден, звертаючись до журналістів під час свого першого президентського візиту до Пентаґону, в якому його супроводжував новий міністр оборони Ллойд Остін (Lloyd Austin).

Виступаючи в Пентаґоні, Байден сказав, що згаданий звіт, який буде створений робочою групою, матиме вирішальне значення у виробленні американської стратегії протистояння китайській загрозі. «Нам необхідно протистояти зростаючим загрозам, які створює Китай, щоб зберегти мир і захистити наші інтереси в Індо-Тихоокеанському реґіоні і в усьому світі», – додав президент.

Робоча група повинна буде підготувати свої оцінки і рекомендації з вироблення військової стратегії щодо Китаю, технологічних питань, організаційної структури і стратегії застосування збройних сил. Також вона повинна зробити висновки щодо евентуальних альянсів і двосторонніх оборонних договорів з Пекіном.

Президент Байден підкреслив, що цю роботу мають підтримати обидві партії і весь Конґрес, а також союзники і партнери США. «Таким чином ми вирішимо китайську проблему і забезпечимо перемогу американського народу в майбутній конкуренції», – запевнив Байден.

Того ж дня Байден вперше в ролі президента провів телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпінем. «Джо Байден підтвердив свої пріоритети захисту американського народу, безпеки, процвітання, здоров'я та способу життя, а також збереження вільного та відкритого Індо-Тихого океану. Президент США підкреслив свої основні занепокоєння примусовою та несправедливою економічною практикою Пекіна, репресіями в Гонконгу, порушеннями прав людини в Сіньцзяні та дедалі агресивнішими діями в реґіоні, в тому числі щодо Тайваню», – йдеться у повідомленні Білого дому.