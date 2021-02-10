Притула заявив, що не піде з політики після виключення з політради "Голосу".

 

Депутат Київської міської ради від партії "Голос" Сергій Притула заявив, що продовжить займатися активною політичною діяльністю після свого виключення із політради "Голосу".

 

Про це він сказав у відеозверненні, поширеному у Facebook у відповідь на рішення політради.

 

 

 

"Не дочекаєтесь. Так, я розумію, що багато кому цього хотілося б. Багато кому я заважаю, плутаю карти і в принципі можу не подобатися. Але якщо я щось кажу і прикріплюю до цього своє слово, то я його завжди дотримуюся", – сказав Притула, коментуючи чутки про резиґнацію з політики.

 

"У мене нічого не змінилося. Мої плани залишаються стабільними. Із амбіціями все гаразд, із візією так само. І моя мотивація нікуди не зникла", – запевнив колишній кандидат у міські голови Києва від партії "Голос".

 

"Гравець на полі, Притула в грі, м'яч на моїй стороні. Відповідь не забариться. Це я тим людям, котрі займаються дурницями", – резюмував Притула.

 

Напередодні пресова служба "Голосу" повідомила: Сергій Притула не ввійшов до нового складу політради партії та перестав бути заступником голови.

 

"Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік", – повідомила партія в коментарі "Суспільному".

 

За програмний напрямок партії тепер відповідатиме Інна Совсун, за міжнародний – Андрій Осадчук, парламентський – Ярослав Железняк.

 

Водночас, у "Голосі" відзначили, що Притула залишається членом партії та "працює над її розвитком".

 

Сергій Притула приєднався до партії "Голос" у червні 2019 року перед парламентськими виборами. 

 

У серпні 2020 року з'їзд партії "Голос" обрав кандидатуру Притули для змагання за посаду міського голови Києва. Притула отримав на виборах 7,9% голосів виборців, поступившись Віталію Кличку та Олександру Попову. Водночас пройшов дло Київради за списком партії.

 

10.02.2021

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