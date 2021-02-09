На Донбасі автомобіль з двома чоловіками перетинав блокпост ЗСУ – водія застрелили.

 

На Донеччині опівдні у понеділок, 8 лютого, двоє чоловіків на легковику намагалися прорватися крізь блокпост у районі села Вікторівка.

 

Про це у вівторок, 9 лютого, інформує пресцентр ООС.

 

 

“До блокпосту механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка Донецької області наблизився цивільний автомобіль ВАЗ-2105, в якому перебували дві особи. На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

 

Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження, внаслідок кількох пострілів водій та пасажир отримали поранення.

 

Зазначається, що працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомогу та транспортували їх до лікувального закладу, проте водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

 

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовують.

 

Видання "Новинарня" нагадує: село Вікторівка Волноваського району, що на південь від Докучаєвська, розташоване поруч із селом Петрівське. У цьому районі в 2019 році відбувалося розведення військ.

 

09.02.2021

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