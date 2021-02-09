Соціологія: Половина українців виступає за відставку Зеленського.

 

Уже майже половина українців – 48,8% – виступає за дострокове припинення повноважень Володимира Зеленського і проведення дострокових президентських виборів. Водночас, третина – 34,4% – є противниками відставки Зеленського.

 

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова між 29 січня і 3 лютого. 

 

Відставку прем'єр-міністра, а відтак і уряду, підтримали б 54,3% респондентів. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради й проведення дострокових виборів до парламенту схвалює 52,1% опитаних.

 

Рівень недовіри до Володимира Зеленського продовжує зростати.

 

Українці найчастіше висловлюють довіру Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють — 53%). Президент поступається за рівнем довіри своєму колишньому політтехнологу (відповідно, 26,5% і 65,5%).

 

 

Нардепу "ОПЗЖ" Юрію Бойку довіряють 22% опитаних (не довіряють – 70%), попередньому Президенту Петрові Порошенку — 19,5% (75,5%), лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 19% (75%).

 

Інформація про опитування. Соціологічна служба Центру Разумкова проводила опитування між 29 січня та 3 лютого. Соціологи опитали "обличчям до обличчя" за місцем проживання 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму та Донбасу. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

 

09.02.2021

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