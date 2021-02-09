Снігопад і хурделиця знеструмили 273 поселення.

 

Минулої доби через сильні пориви вітру та сніг в Україні знеструмило 273 поселень.

 

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

 

 

“У ніч на 9 лютого внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пункти в 12 областях, а саме: Одеська – 85, Херсонська – 54, Чернівецька – 40, Миколаївська – 34, Запорізька – 12, Полтавська – 12, Київська – десять, Кіровоградська – десять, Донецька – сім, Закарпатська – п’ять, Житомирська – три та Дніпропетровська – один”, – йдеться у повідомленні.

 

У вівтрок в обід ДСНС поінформувала: станом на 12:00 cпостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Харківській областях. У Дніпропетровській області – невеликий дощ.

 

Згідно з інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.

 

Обмежено рух великогабаритного транспорту в Київській, Полтавській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській обласях.

 

У Волинській області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі між селищем Торчин та селом Шклинь, а також великовагових – між містом Володимир-Волинський і селом Павлівка, між Павлівкою і селищем Локачі, а також дорогу Луцьк-Дубно в межах області.

 

ДСНС інформує: рятувальники відбуксирували 349 транспортних засобів (зокрема 15 карет "швидкої допомоги" та 10 автобусів), а також надали допомогу 614 особам.

 

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучили близько 2,4 тисячі осіб та 1,8 тисячі одиниць техніки.

 

9 лютого у більшості областей сніг; температура 0-5° морозу. В центральних областях вдень невеликі опади; температура вдень 0-5° тепла. На Закарпатті та у південних областях вранці мокрий сніг та дощ; температура вдень 6-11° тепла.

 

На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

 

На Київщині вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 2-4° морозу.

 

09.02.2021

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