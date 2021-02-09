На Рожнятівщині готуються відновити вузькоколійку.

Проект з відновлення вузькоколійки з Брошнів-Осади у напрямку Осмолоди включений до Стратегії розвитку Івано-Франківщини та держпрограми розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки. З обласного бюджету цього року витратять 100 тисяч гривень на завершення пакету документації для подачі проекту на співфінансування, повідомив голова громади Назарій Іванів.

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За його словами, ідея відновлення вузькоколійки виникла три роки тому, коли створили громаду. Залізничний шлях до Осмолоди мав протяжність 60 км, громада Брошнів-Осади готується відновити перші 5 км шляху, щоб використовувати його з туристичною метою. На це необхідне фінансування у 49 мільйонів гривень. Відновлення усієї вузькоколійки оцінюється у близько 1 мільярд гривень.

У 2019-му році у Прикарпатському університеті нафти і газу замовили техніко-економічне обґрунтування проекту, торік виготовили проектно-кошторисну документацію. Цього року за кошти виділені з обласного бюджету замовлять експертизу проекту, повідомив «Збручу» Назарій Іванів. Опісля його подаватимуть на конкурс секторальної підтримки, щоб отримати співфінансування проекту від Євросоюзу.

Фото https://suspilne.media

«Брошнів-Осадська територіальна громада на відновлення цього привабливого туристичного об'єкта шукає різні можливості фінансування. Це, зокрема, проекти транскордонного співробітництва, розвитку гірських територій. Виділяють і власні кошти. Тож і обласна рада продовжить співфінансування», – прокоментувала заступниця начальника управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Галина Макота.