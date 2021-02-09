На Рожнятівщині готуються відновити вузькоколійку.

 

Проект з відновлення вузькоколійки з Брошнів-Осади у напрямку Осмолоди включений до Стратегії розвитку Івано-Франківщини та держпрограми розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки. З обласного бюджету цього року витратять 100 тисяч гривень на завершення пакету документації для подачі проекту на співфінансування, повідомив голова громади Назарій Іванів.

 

Фото https://suspilne.media

 

За його словами, ідея відновлення вузькоколійки виникла три роки тому, коли створили громаду. Залізничний шлях до Осмолоди мав протяжність 60 км, громада Брошнів-Осади готується відновити перші 5 км шляху, щоб використовувати його з туристичною метою. На це необхідне фінансування у 49 мільйонів гривень. Відновлення усієї вузькоколійки оцінюється у близько 1 мільярд гривень.

 

У 2019-му році у Прикарпатському університеті нафти і газу замовили техніко-економічне обґрунтування проекту, торік виготовили проектно-кошторисну документацію. Цього року за кошти виділені з обласного бюджету замовлять експертизу проекту, повідомив «Збручу» Назарій Іванів. Опісля його подаватимуть на конкурс секторальної підтримки, щоб отримати співфінансування проекту від Євросоюзу.

 

Фото https://suspilne.media

 

«Брошнів-Осадська територіальна громада на відновлення цього привабливого туристичного об'єкта шукає різні можливості фінансування. Це, зокрема, проекти транскордонного співробітництва, розвитку гірських територій. Виділяють і власні кошти. Тож і обласна рада продовжить співфінансування», – прокоментувала заступниця начальника управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Галина Макота.

 

Для довідки.

 

Вузькоколійку, яка з’єднувала Осмолоду та Брошнів-Осаду, збудували приблизно в 1900-му році для транспортування з гір вирубаного лісу. Її протяжність становила близько 60 км. Майже 97% деревини обробляли в Брошнів-Осаді. 30 років тому колію майже повністю розібрали.

 

 

На Івано-Франківщині уже є успішний приклад роботи вузькоколійки: «Карпатський трамвай» з'єднує селище Вигоду із гірськими територіями Долинського району, це сприяє зростанню туристичного потоку та надходжень до Вигодської тергромади.

09.02.2021

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