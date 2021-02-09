Вибрики ретроградного Меркурія

Ренесансні цікавинки пасують до сучасності. Котермак, котрий Giorgio da Leopoli і він же Юрій Михайлович Дрогобич, міг би зараз все пояснити за допомогою депресивної Венери, шизоїдного Марса чи обсесивно-компульсивного Сатурна. Проте Котермака нема і доводиться лаштувати астрологію, як вже вийде. Огляд подій тижня в Україні.

Канали тижня

Пікет під телеканалом "НАШ"

Члени РНБО нарешті помітили, що Тарас Козак поводиться зовсім негарно, бо торгує вугіллям з окупованих країною-агресором територій. У підсумку Козаку зробили, кажучи мовою країни-агресора, "козью морду", що для простих посполитих з’ясувалося як закриття трьох середньої паршивості каналів. На телебаченні всі і акцентувалися, хоча пасувало б звернути увагу на інші здобутки колєги громадянина України, який є кумом президента тої самої країни-агресорки.

Три канали мають зараз кольори ЛГБТ в ефірі, від чого ті самі ЛГБТ тішаться, як діти. Працівники тих каналів шукають, де знайти собі мінімально гарне місце роботи, в якому не треба махати шуфльою і посипати лютневий сніг піском чи кавовою гущею.

А потім з’явилися люди, що пікетували телеканал "Наш" (він до Козака і Медведчука має відношення, як Кучма до роззброєння України ядерними болванками). Нібито власник телеканалу "Наш" Мураєв нібито сильно непокоївся. І тут з’явився ретроградний Меркурій. Ми ніколи не зрозуміємо, для чого він це зробив, але сміхів буде ще багато, бо міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав:

"По-перше, на телеканал НАШ не треба йти натовпом і з’ясовувати стосунки силою. По-друге, рішення РНБО було ухвалено на підставі певних документів, наданих правоохоронними органами. Очевидно, подібних документів із приводу телеканалу НАШ наразі немає".

Трошки треба почекати – і ми побачимо нові шизоїдно-депресивні штуки від… ну від когось. Побачимо.





Енергетика тижня

Такий вигляд має Енергодар

Через глобальне потепління трохи забулося, як то хрустить сніг під підошвами, двірникам о четвертій ранку не було потреби використовувати обсценну лексику під час спілкування з тим, що вкриває асфальт, а словосполучення "віялові відключення" стало чимсь ефемерним.

Згадати все перелічене допоміг не несподіваний для лютого снігопад, а новина про відновлення імпорту електроенергії з Російської Федерації. Виявилося, що без струму від окупантів вітчизняна економіка матиме дуже великі клопоти. Так само раптово з’ясувалося, що вугілля, яким живляться теплові електростанції, катастрофічно бракує, а ремонтувати атомні електростанції в нас традиційно пасує саме взимку. Поки ТЕС і АЕС частково виходили з ладу і поступово ремонтувалися, довелося "тягнути" струм з-за кордону.

Нічого страшного не сталося, просто на кілька годин місто Енергодар (53 тисячі мешканців), яке розташоване на відстані "патиком докинути" від Запорізької ТЕС (найбільша в Україні), перетворилося на кам’яні печери. На ТЕС щось трошки вийшло з ладу, і Запорізька АЕС, що теж поблизу, не дала ради.

Сучасні Кассандри напророкують, що доля Енергодару чекає ще якийсь Бурштин, Нетішин чи Добротвір, і віщувати вони будуть не від власної вредності, а через присутність на енергетичному просторі монополістів, які володіють футбольними клубами. Ну і росіянам профіт – окупанти знову нагадають про територію, яка не стала державою, а тамтешній міністр закордонних справ, аби бути почутим на міжнародній арені, скаже про Україну failed state і додасть інтернаціональне звукосполучення. І купувати в них електрику ще таки доведеться.





Інтерв’ю тижня

Коли маєш на шиї ярмо у вигляді посади Президента, то варто не лише думати, що говориш, але і слідкувати за тими, хто потім буде тлумачити сказане тобою.

Володимир Зеленський поговорив з американцями, аби вони взнали, що не лише Black lives matter. Спочатку спілкування українського гаранта Конституції з заокеанськими акулами мікрофона і камери анонсували розмаїті інформаційні майданчики, і з того стало відомо, що Володимир Олександрович (наш чинний) "трохи злий" на Дональда Фредовича (їхній колишній). Потім мало хто зі співвітчизників Зеленського дивився його спілкування з американцями, але оточення лідера країни розтлумачило, що все було "потужно".

І нарешті майже синхронно висловилися найближчі до Президента люди.

"Інтерв’ю Президента програмі Axios розставило ключові акценти бачення Володимиром Зеленським місця України на світовій арені та відносин із стратегічним партнером – США. Перш за все, він зазначив, що хотів би залучити президента США Джо Байдена до нормандського формату, щоб потужніше лунала точка зору щодо припинення війни на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій. Адже РФ в рамках нормандського формату практично не виконує своїх зобов'язань та намагається і далі проводити гібридну політику на послаблення України та підтримку бойовиків на Донбасі", – повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Прес-секретарка Президента Юлія Мендель продемонструвала власне знання географії і букв латинського алфавіту:

"Відверте інтерв’ю Володимира Зеленського для програми Axios на HBO викликало велику увагу в США, а також у медіа з різних куточків світу. Одних цікавило, чому український Президент "трохи злий" на Трампа, інших – його очікування щодо Байдена, але заголовки з прізвищем Zelenskyy з’явилися і в американських, і в європейських, і в близькосхідних ЗМІ. І це добре для України, адже ті потужні меседжі, які озвучив Президент у цьому інтерв’ю, будуть почуті в багатьох куточках нашої планети".

Коли Мендель напише, що її шеф 可愛い, бо говорив з японцями, то не будемо дивуватися.





Фейк тижня

Партійне життя в Україні має багато небезпек. Коли несподівано сталося, що навіть у місцеві парламенти стали проходити "пропорційно", тобто за партійними списками, стало ще небезпечніше. Українська Галицька партія має фракцію у Львівській обласній раді. Люди, які були у тій фракції, вирішили, що з партією, яка в обласну раду їх привела, в них трохи нема причин далі співпрацювати.

Зрештою стало відомо зі слів прес-служби партії, що політрада УГП застерегла новообраних депутатів Львівської облради від створення коаліцій з політсилами, у складі яких є "одіозні особи, що дискредитували себе за попередні роки й були причетними до розкрадання майна та грошей громад". Зокрема, УГП не хотіла створювати коаліцію з фракціями "Європейська Солідарність", "За Майбутнє", "Свобода", "Народний Рух України", "Батьківщина" та "Слуга Народу".

Можливо, вони мали на увазі про своє буття серйозного хлопця Мітусу, який мав направду власну думку. Якщо так, то вже хай будуть "політсили".