Через негоду низка шкіл Галичини переходить на дистанційне навчання.

У шести ОТГ на Тернопільщині та двох на Львівщині, у зв’язку зі складними погодніми умовами, вирішили тимчасово перевести школряів на дистанційне навчання.

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Сьогодні, 8 лютого, 10 шкіл на Тернопільщині перейшли на дистанційне навчання, повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома.

«Дистанційне навчання розпочато у Нараївській ОТГ – у 2 закладах, Великобірківській – 1 закладі, Вишнівецькій – 1 закладі, Залозецькій громаді – 4 закладах, Великодедеркальській – в 1 і Кременецькій ОТГ – в 1 закладі», – сказала вона.

Зокрема, Великобірківська школа сьогодні на дистанційному навчанні через негоду. Про це розповіла За її словами, це одна із трьох шкіл громади.

«Шкільний автобус не зміг виїхати, бо ще не було розчищено. Вони тільки на сьогоднішній день дистанційно, а завтра, я думаю, що буде навчання так як треба. У Великобірківській школі є 476 учнів», – прокоментувала начальниця управління освіти, молоді та спорту громади Ольга Урманець.

На Львівщині з тих же причин на дистанційне навчання тимчасово переходять школи Золочівської та Мостиської громад, таке рішення адміністрація кожної школи приймає самостійно, повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

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«Сьогодні у школи на уроки потрапило 35% учнів, педагоги були усі. Шкільні автобуси не змогли проїхати по нерозчищених дорогах. У школи скерували рекомендаційного листа: щоб обирати у вівторок та середу форму навчання відповідно до кількості учнів. Якщо низька кількість учнів – дистанційне, а за достатньої кількості учнів – очне навчання або змішане», – повідомили «Збручу» фахівці відділу освіти Золочівської РДА, зазначивши, що у Золочівській міській громаді налічується 29 навчальних закладів середньої освіти.