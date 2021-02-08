Кравчук дозрів: На постріли треба відповідати пострілами.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук визнав, що Збройні Сили України мають відповідати вогнем на провокації контрольованих Росією бойових загонів на Донбасі.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Ми реагуємо і словами, й іншими способами. Найкращою реакцією було б взяти й викинути їх з Донбасу і Криму. Вони на це заслуговують. Але це війна, ми домовилися, що ми будемо працювати дипломатичними політичними методами. Інша справа – не можна лишати поза увагою жодного факту, якоїсь брутальної лайки, ставлення, оцінки, політичної брехні. На будь-яку брехню треба відповідати правдою, фактами. У нас таких фактів, такої правди до біса", – заявив Кравчук, відповідаючи на питання про те, як влада мусила б реагувати на постійні заяви Росії про порушення Україною "мінських угод".

Кравчук вважає, що діяти треба дзеркально.

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні убивають наших солдатів, стріляють, при чому уже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба видумувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само. Не треба чекати, поки когось уб’ють чи поранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати на реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чого ми маємо спостерігати і робити вигляд, що цього не відбувається? Має бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки – це ознака нашої слабкості", – сказав голова української делеґації в ТКГ.