У Верховині спорудять пам'ятник Сергію Параджанову.

На Верховинщині на Прикарпатті планують збудувати монумент кінорежисерові Сергію Параджанову, який прославив край завдяки зйомкам кінофільму «Тіні забутих предків». Пам’ятник пропонують відкрити на 100-річчя Сергія Параджанова біля однойменної з фільмом хати-музею, повідомив журналіст і письменник Василь Нагірняк.

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За його інформацією, Верховинський селищний голова Василь Мицканюк провів з цього приводу зустріч із головою Всеукраїнської громадської організації «Вірменське товариство культурних зв’язків АОКС – Україна» Оленою Оганесян, кінорежисером Кареном Арустамяном, скульптором Ґраєром Мартиросяном, представником ГО «Вірменське товариство культурних зв’язків АОКС – Україна» Оксаною Сусяк та заступником голови Верховинської районної державної адміністрації Світланою Уршеджук.

«Український та вірменський кінорежисер Сергій Параджанов відзняв на Верховинщині художній фільм "Тіні забутих предків", який є шедевром світового кіномистецтва. Через три роки, 9 січня 2024 року, кіномистецька громадськість відзначатиме 100-річчя від дня народження геніального кінорежисера, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка в галузі кіномистецтва. Олена Оганесян звернулася до селищного голови Василя Мицканюка з пропозицією відкрити на 100-річчя Сергія Параджанова біля хати-музею "Тіні забутих предків" у Верховині пам’ятник кінорежисеру», – повідомив Василь Нагірняк.

Селищний голова запропонував Олені Оганесян разом зі скульпторами представити на розгляд Верховинської селищної ради ескіз пам’ятника та меморіальної композиції біля нього, після чого депутатський корпус селищної ради на сесійному засіданні ухвалить відповідне рішення з метою уславлення пам’яті геніального кінорежисера у Верховині.

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Зазначимо, хата-музей «Тіні забутих предків» відкрився 2000 року в хаті Петра і Євдокії Сорюків у присілку Жаб'євський потік на околиці Верховини. Тут у 1963–1964 роках упродовж семи місяців проживав під час зйомок Сергій Параджанов. Музей присвячений історії зйомок кінофільму, а також знайомить з побутом та етнографією краю.