У Львові покажуть оригінальну версію фільму "Тіні забутих предків".

Завтра, 7 листопада, у Львівському палаці мистецтв кіностудія імені Довженка презентує оригінальну стрічку Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Це дозволить глядачам побачити фільм таким, як його задумав режисер – із первинною фактурою кольору, світла та звучання.

Перед переглядом стрічки відбудеться розмова про феномен фільму та український кінематограф зі спікерами Риммою Зюбіною, Аліною Доротюк, Марічкою Крижанівською та Олександром Салієм.

Також відвідувачі зможуть побачити виставку плакатів студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв, присвячених Сергію Параджанову до його 100-річчя. А кавʼярня «Чічка» пригостить відвідувачів гуцульськими смаколиками.

Квитки на захід можна придбати за посиланням.



